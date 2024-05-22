歷史性的一天！歐洲3國將承認巴勒斯坦國家地位 哈瑪斯表歡迎

挪威、愛爾蘭和西班牙今天宣布將承認巴勒斯坦的國家地位。巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organisation）和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯對此表達歡迎之意。

哈瑪斯（Hamas）發表聲明指出，「我們認為這是確認我們對我們土地權利的重要一步」，並呼籲「世界各國承認我們的合法國家權利」。

法新社報導，愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）今天在都柏林宣布，該國將承認巴勒斯坦的國家地位，但未說明時間表。

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）和西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）也分別在奧斯陸、馬德里表示，將於5月28日正式承認巴勒斯坦國。

以色列立即宣布，將召回駐愛爾蘭和挪威大使返國進行「緊急諮詢」。

以色列外長卡茲（Israel Katz）透過聲明說：「今天我要傳達一個強烈的訊息給愛爾蘭和挪威：以色列不會對此保持緘默。我已經下令召回駐都柏林和奧斯陸的大使，並就此事在耶路撒冷進行緊急諮詢。」他還說，他也打算召回駐西班牙大使。

以色列外交部稍早在社群平台X發布影音訊息警告，「承認巴勒斯坦的國家地位恐有成為伊朗和哈瑪斯棋子的危險」，並稱此舉「只會助長極端主義和動盪不安」。

以色列表示，承認巴勒斯坦的國家地位不啻是「恐怖主義的獎賞」，恐降低協商解決加薩戰爭的機會。哈瑪斯去年10月7日跨境攻擊以色列南部，以色列旋即進行報復性攻擊，雙方爆發戰爭。

但挪威卻指出，必須承認巴勒斯坦國家，以支持加薩戰爭中溫和派的聲音。挪威多年來在中東外交扮演重要角色，自1990年代初以來舉辦以巴和談，進而催生奧斯陸協議（Oslo Accords）。

斯托爾表示：「在造成數以萬計人員傷亡的戰爭中，我們必須保留為以色列和巴勒斯坦人提供政治解決方案的唯一替代選擇：兩個國家和平安全共存。」

斯托爾說：「承認巴勒斯坦是支持在這場長期殘酷衝突中失勢溫和派勢力的一種手段…這最終可能讓恢復實現兩國方案的進程成為可能，並為其注入新動力。」

西班牙總理桑切斯今天在國會中宣布：「下週二、5月28日，西班牙內閣將通過承認巴勒斯坦的國家地位。」桑切斯說，以色列總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）在加薩走廊推行「痛苦和破壞」政策，將「兩國方案」置於險境。

愛爾蘭總理哈里斯則是稱今天「對愛爾蘭和巴勒斯坦是具歷史性且重要的一天」。

數十年來，正式承認巴勒斯坦的國家地位被視為以巴和平進程的最後階段。

美國和多數西方國家都曾表示，有朝一日他們願意承認巴勒斯坦的國家地位，但要在最終邊界與耶路撒冷的地位等棘手議題達成共識之後。

但在哈瑪斯去年10月發動攻擊，以色列旋即展開報復攻擊後，西方外交官重新思索這個過去被認為具爭議性的想法。

瑞典於2014年成為西歐第一個正式承認巴勒斯坦國家地位的歐洲聯盟（EU）成員。瑞典境內有龐大的巴勒斯坦社群。

歐洲還有其他6國承認巴勒斯坦國家地位，包括保加利亞、賽普勒斯、捷克、匈牙利、波蘭和羅馬尼亞。

路透社報導，歐盟成員國斯洛維尼亞和馬爾他最近幾週以來也透露，打算宣布承認巴勒斯坦的國家地位。他們強調兩國方案對區域永久和平至關重要。

事實上，在挪威、愛爾蘭和西班牙3國宣布將正式承認巴勒斯坦國家地位之前，聯合國（UN）193個國家中已有143個國家承認巴勒斯坦的國家地位。

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