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布林肯聽證會捍衛挺以立場挨批「戰犯」 後方一堆「血手」抗議

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國國務卿布林肯今天在國會作證時多次被抗議群眾打斷，許多人後來獲准安靜坐在後方高舉染紅的雙手抗議。 法新社
美國國務卿布林肯今天在國會作證時多次被抗議群眾打斷，許多人後來獲准安靜坐在後方高舉染紅的雙手抗議。 法新社

美國國務卿布林肯今天在國會作證時多次被抗議群眾打斷，批評美國支持以色列，多人在高喊他是「戰犯」後被趕出場，不過許多人後來獲准安靜坐在後方高舉染紅的雙手抗議。

許多群眾將手染紅，象徵美國政府官員雙手沾滿鮮血，抗議美國挺以色列政策。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）在聽證會上表示，加薩走廊（Gaza Strip）停火協議仍可能達成，但他也指控國際刑事法院（ICC）尋求對以色列領導層發出逮捕令是在阻礙外交努力。

布林肯稱讚卡達和埃及協助「廣泛努力」確保以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）暫時停火，以換取人質獲釋。不過參與談判的美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burn）約在10天前離開中東地區，空手而回。

布林肯預計今明兩天出席4場國會聽證會，他在第一場告訴參議院外交委員會（Senate Foreign RelationsCommittee）：「我認為我們有幾次已經非常、非常接近（達成協議）。」

他說：「我們每天都還在努力。我認為還是有可能達成。」

但布林肯也說這方面的努力「受到許多事件挑戰，我必說，是的，國際刑事法院檢察官昨天做出極其錯誤的決定，將哈瑪斯和以色列領導層相提並論的暗示很可恥，我認為這只會讓實現這類協議的前景變得複雜」。

國際刑事法院檢察官卡林汗（Karim Khan）昨天以涉嫌戰爭罪和違反人道罪為由，尋求對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及哈瑪斯高層發出逮捕令。美國總統拜登稱把以色列和哈瑪斯相提並論很「離譜」。

據路透社報導，布林肯今天表示，拜登政府願與國會就可能對國際刑事法院官員祭出制裁一事合作。

共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）在參議院撥款委員會一個小組委員會的聽證會上告訴布林肯，他希望看到美國再祭制裁，以回應卡林汗昨天宣布的行動。

葛蘭姆對布林肯說：「我想採取行動，而不僅是口頭上。你是否會支持跨黨派（議員）推動制裁國際刑事法院，不僅是因為以色列遭遇令人憤慨的行為，也是為了未來保護我們自身的利益？」

布林肯回說：「我樂見在這方面與你們合作。」

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