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加薩民眾攔截物資貨車 聯合國擬另覓運送途徑

中央社／ 賽普勒斯首都尼柯希亞21日綜合外電報導

聯合國一名發言人表示，在困苦的加薩居民蜂擁攔截援助物資貨車，使得物資分發作業今天連續第3天暫停後，聯合國正計劃另覓新的途徑。

美軍本月16日將一座臨時碼頭成功固定在加薩走廊（Gaza Strip）海灘上，目的在加強對這個飽受戰爭蹂躪的地區提供緊急援助。

路透社報導，聯合國指出，碼頭17日開始運作，聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）位於加薩迪爾巴拉（Deir El Balah）的倉庫收到10輛貨車的糧食載運量，但隔天18日，在11輛貨車遭到攔截後，只有5輛貨車的載運量抵達倉庫，物資分發工作因而暫時停擺。

世界糧食計劃署發言人伊蒂法（Abeer Etefa）表示，後勤團隊已在計劃糧食分發的新路徑和協調工作，以防有更多援助物資遭到攔截。

這座臨時搭建的浮動碼頭目的在幫助緩解加薩人道危機，不過援助工作者認為，唯有透過陸路邊境運送物資，才能確保所需規模的援助。

據法新社報導，賽普勒斯總統府今天表示，來自美國和法國的4艘船正從賽普勒斯港口拉納卡（Larnaca）將物資運往人道危機不斷惡化的加薩走廊。

總統府新聞辦公室的巴帕多普洛斯（VictorPapadopoulos）向國家廣播電台表示，17日到19日有1000公噸的援助物資從賽普勒斯運到加薩走廊。

大量來自英國、羅馬尼亞、阿拉伯聯合大公國、美國等國家的物資已集結在拉納卡港。

不過美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）表示，抵達美軍浮動碼頭的569公噸人道援助物資尚未分發給有需要的人。

賴德告訴媒體，他不認為有任何物資已送達民眾手中。

賴德說：「我們完全理解陸路是獲得援助的最佳方式…同樣重要的是，要記住這裡是戰區，這是一項複雜的行動。」

碼頭 美國 聯合國

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