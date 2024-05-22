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沒收美聯社設備掀眾怒 以色列撤銷決定

中央社／ 耶路撒冷21日綜合外電報導

以色列稍早關閉美聯社在戰爭蹂躪的加薩走廊（Gaza Strip）直播畫面，引發美聯社抗議以及白宮關切，以色列現已撤銷先前的這項決定。

綜合法新社和路透社報導，以色列今天稍早指控美聯社違反以國新的媒體法，向總部在卡達（Qatar）的半島電視台（Al Jazeera）提供加薩直播畫面，進而下令查扣美聯社的攝影機和轉播設備。

此舉引發華府關切後，以色列通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）隨後發布聲明表示：「我現已下令取消這項行動，並將設備歸還美聯社。」

白宮發言人說：「我們直接與以色列政府聯繫，表達我們對這次行動的關切，並要求他們撤銷這項決定。」

根據美聯社說法，以色列通訊部官員是在眺望加薩走廊的以色列南部城鎮史德洛特（Sderot）美聯社據點，查扣了前述的設備。

卡爾希今天稍早下達的原始命令直指，以國通訊部檢查員是根據政府「依法」批准的命令，「沒收（美聯社）設備」。

此舉不僅引發美聯社「最強烈措辭的譴責」，以色列在野領袖拉皮德（Yair Lapid）也表示政府瘋了，還在社群媒體X發文指出，美聯社「不是半島電視台，這是一個贏過53個普立茲獎（Pulitzer Prize）的美國媒體」。

以色列今年4月通過媒體法，允許政府以國安為由，命令外國傳媒暫停運作。

在以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的加薩戰爭中，白宮雖一直支持以色列，但說沒收媒體器材之舉令人擔憂，說記者有權做好份內工作。

白宮國家安全會議（NSC）發言人華森（AdrienneWatson）說，美國政府聽到消息後隨即要求以色列高階官員撤銷這項決定。

致力於保護記者免受迫害的非政府組織「無國界記者組織」（Reporters without Borders）痛批以色列此舉，稱此為「粗暴可恥的審查制度」。

以哈戰爭去年10月爆發迄今，這次事件是媒體組織與以色列政府一系列對抗的最新一起。

以色列 戰爭 白宮

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