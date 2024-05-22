埃及遭爆偷改以哈停火議釀談判破局 CIA局長被蒙鼓裡「氣炸了」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，三名知情人士爆料，埃及情報機構未經以色列同意偷改停火協議，最終導致釋放以色列人質與巴勒斯坦囚犯的談判告吹，惹怒參與協商的美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯、卡達與以色列官員。

知情人士透露，哈瑪斯5月6日宣布接受的停火協議非以色列簽署同意、經卡達和美方交給哈瑪斯做最後確認的版本。而背後下令的是埃及資深情報官員卡列克（Ahmed Abdel Khalek），他是埃及情報首長卡邁爾（Abbas Kamel）的高級副手，代表埃及協助斡旋以哈休兵。

一名知情人士說，卡列克對以色列說一套、對哈瑪斯說另一套。許多哈瑪斯的要求被加入原先以色列默許的協議，目的是確保哈瑪斯點頭。

可是其他斡旋代表並未被告知，最重要的是以色列也不知情。

停火談判遭破壞陷入僵局也惹怒參與協商的美國、卡達與以色列代表。

一名消息人士向CNN透露，伯恩斯發現協議被動手腳時人在中東，一向溫和的他備感憤怒且丟臉，「簡直氣炸了」，似乎讓外界誤以為他不了解狀況、沒有知會以色列協議有所變動。該消息人士說：「我們全都受騙了。」

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