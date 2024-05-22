以色列查扣攝影設備 美聯社強烈譴責要求歸還

以色列官員今天於國內南部地區查扣美聯社的一台攝影機和轉播設備，且指控美聯社向半島電視台提供影像而違反以色列新的媒體法，美聯社對此強烈譴責並要求歸還設備。

美聯社副總裁伊斯頓（Lauren Easton）表示，美聯社以最強烈措辭，譴責以色列政府關閉美聯社由來已久的加薩走廊（Gaza Strip）畫面直播以及查扣轉播設備的行徑。

她還說：「我們敦促以色列當局歸還我們的設備，讓我們能立即恢復直播。」

以色列通訊部官員今天下午來到南部城鎮史德洛特（Sderot）的美聯社據點，並查扣了前述的設備。

他們給了美聯社一份通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）簽署的文件，指控美聯社違反了以色列的外國媒體法規。

本月5日，以色列官員也用同樣的法規關閉了半島電視台（Al Jazeera）的辦公室，停止讓這間電視台在以色列境內運作。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）從去年10月7日爆發戰爭以來，半島電視台就一直猛烈批判以色列在加薩走廊的軍事行動。

商品推薦