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美參聯會主席罕批以色列戰略 指「1失誤」導致哈瑪斯不斷捲土重來

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國參謀首長聯席會議主席布朗20日罕見批評以色列對加薩的戰爭策略，警示國防軍疏於留守加薩北部，只打不守恐怕導致哈瑪斯一再捲土重來。法新社
美國參謀首長聯席會議主席布朗20日罕見批評以色列對加薩的戰爭策略，警示國防軍疏於留守加薩北部，只打不守恐怕導致哈瑪斯一再捲土重來。法新社

政治媒體POLITICO報導，美國五角大廈最高階軍官參謀首長聯席會議（JCS）主席布朗（Charles Brown）20日罕見批評以色列對加薩的戰爭策略，警示國防軍疏於留守加薩北部，只打不守恐怕導致哈瑪斯一再捲土重來。

布朗鮮少斥責以色列軍隊，但是他強調把哈瑪斯趕出一個地區便撤軍，難以實現長久穩定，反倒是讓出地盤供哈瑪斯再起爐灶，破壞加薩地區的人道援助努力。他就長年在伊拉克和阿富汗的經驗談到，「（軍隊）不光要進攻和消滅任何敵對勢力，還要守住領土並且維持當地穩定。」

以色列去年10月7日遭遇哈瑪斯突襲後幾周對加薩北部展開地面行動，以剿滅當地武裝分子為首要目標；此後經過幾周激烈交戰，以色列宣稱拿下北部地區便撤出幾乎所有兵力，只留下少數部隊。

此後哈瑪斯重返加薩北部，迫使以軍二次進攻來奪回相同地區，也讓國際質疑以哈戰爭究竟會持續多久，甚至戰時內閣殲滅哈瑪斯的目標是否可實現。

以色列 哈瑪斯 戰爭

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