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喬治克隆尼妻出力 助ICC權衡加薩戰爭罪證據效力

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
國際刑事法院檢方稍早尋求對以色列和哈瑪斯領袖發出逮捕令。人權律師阿瑪爾克隆尼（圖）今天表示，她應邀協助權衡證據效力。美聯社資料照
國際刑事法院檢方稍早尋求對以色列和哈瑪斯領袖發出逮捕令。人權律師阿瑪爾克隆尼（圖）今天表示，她應邀協助權衡證據效力。美聯社資料照

國際刑事法院檢方稍早尋求對以色列哈瑪斯領袖發出逮捕令。人權律師阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney）今天表示，她應邀協助權衡證據效力，專家們背景各異，但做出一致結論。

阿瑪爾克隆尼是黎巴嫩出生的英國律師，丈夫是主演「瞞天過海」（Ocean's Eleven）等片的好萊塢影星喬治克隆尼（George Clooney）。她在與丈夫共同成立的「克隆尼正義基金會」（Clooney Foundation forJustice）網站發布上述聲明。

法新社報導，阿瑪爾克隆尼表示，她是應國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）請求加入專家團隊，「針對在以色列和加薩發生的疑似戰爭罪和危害人類罪，進行證據評估」。

在阿瑪爾克隆尼發布聲明同一天，卡林汗申請對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長葛朗特（Yoav Gallant）及巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）高層領袖發出逮捕令。

阿瑪爾克隆尼說，即便專家團隊成員「背景各異」，但「在法律調查上的結論是一致的」。

她進一步說，有「合理理由認定」哈瑪斯的辛瓦（Yahya Sinwar）、戴夫（Mohammed Deif）和哈尼雅（Ismail Haniyeh）參與犯下「擄人質、謀殺和性暴力犯罪」等案件。

至於尼坦雅胡和葛朗特，她說，有「合理理由認定」這兩人「以飢餓作為戰爭、謀殺、迫害和滅絕的手段」。

先前，阿瑪爾克隆尼本人和她的基金會都曾在社群網站被批評，稱她和基金會對加薩（Gaza）平民死傷一事沒有隻字片語。

阿瑪爾克隆尼在聲明中說：「我的處事手法並不是一邊做一邊廣播，而是讓工作成果說明一切。」

她補充說：「我擔任專家團一員，是因為我相信法治，也相信有必要保護平民性命。」

「於戰時保護平民的法律早在百年前即已制定，無論衝突理由為何，都適用於世界所有國家。」

以色列 哈瑪斯 團隊

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