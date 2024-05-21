力挺！ICC擬逮捕內唐亞胡與哈瑪斯首領 拜登批錯把以哈畫等號「離譜」

衛報報導，國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）20日以涉嫌戰爭罪和危害人類罪，尋求對以色列總理內唐亞胡、國防部長加蘭特與哈瑪斯若干首領發布逮捕令，美國總統拜登同日批評此舉「離譜」，指控卡林汗錯把以色列和哈瑪斯畫上等號，這是拜登近月來最力挺以色列的言論。

卡林汗20日表示已申請逮捕以色列總理內唐亞胡、國防長加蘭特及哈瑪斯首領辛瓦（Yahya Sinwar）、戴夫（Mohammed Deif）及哈尼雅（Ismail Haniyeh），指控以哈雙方犯下戰爭罪和危害人類罪。

對此拜登同日晚間出席白宮「猶太美國人傳統月」活動（Jewish American Heritage Month）發表回應，批評卡林汗打算逮捕以色列領導高層之舉「離譜」。

拜登說，以色列不等於哈瑪斯，「正在發生的（以哈戰爭）並非種族屠殺，美國將一直與以色列站在一起，共同抵禦國安威脅」。

美國國務卿布林肯也呼應拜登言論，稱「嚴正拒絕」國際刑事法院打算採取的最新動作。

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