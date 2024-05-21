以色列在加薩行動 恐再受國際抨擊

國際刑事法院（ＩＣＣ）主任檢察官卡林汗申請逮捕以色列總理內唐亞胡，儘管申請還在等待批准，但這項宣告對內唐亞胡政府而言是個重大打擊。國際間勢必因此加強抨擊以色列七個月來在加薩戰爭採取的策略，以及戰爭對加薩平民的傷害。

ＩＣＣ法官現在將決定檢察官提出的證據是否充分，足以發出逮捕令。從ＩＣＣ檢察官要求發逮捕令到法官做出裁定，可能花費數周到數月。

以國不是ＩＣＣ成員國，也不認可ＩＣＣ對以國和加薩有司法權。但如果ＩＣＣ發出逮捕令，被通緝的人若前往ＩＣＣ一百廿四個會員國之一，可能會被逮捕。這包括大多數歐洲國家，但美國不在其中。

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