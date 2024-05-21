國際刑事法院 擬對以哈領袖發逮捕令

針對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯去年十月七日襲擊以色列以及隨後引發的加薩戰爭，國際刑事法院（ＩＣＣ）主任檢察官卡林汗廿日對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，ＩＣＣ已尋求對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖辛瓦和以色列總理內唐亞胡發出逮捕令，因為兩人犯下戰爭罪和危害人類罪。

卡林汗表示，ＩＣＣ也尋求對其他幾人發出逮捕令，包括以國國防部長葛朗特，以及兩名哈瑪斯卡薩姆旅最高指揮官德伊夫和哈瑪斯政治領袖哈尼雅。

ＩＣＣ曾對俄國總統普亭、利比亞已故領導人格達費、烏干達軍頭科尼等人發過逮捕令，若內唐亞胡遭通緝，將是ＩＣＣ首次對所謂「西方式民主國家」領袖和美國盟友祭出逮捕令。

ＩＣＣ法官小組目前正在審議卡林汗的申請。若被批准，ＩＣＣ任何成員國都必須逮捕這五人，並將他們引渡到位於荷蘭海牙的ＩＣＣ。

卡林汗表示，辛瓦、哈尼雅和德伊夫的罪名，包括「滅絕、謀殺、脅持人質，及在拘留人質期間性侵和性攻擊」。他告訴ＣＮＮ：「世界對於十月七日那天感到震驚，人們從自己的臥室、房舍，及以色列各地集體農場被挾持。人們遭受巨大痛苦。」

卡林汗說，針對內唐亞胡和葛朗特的指控，包括「以造成滅絕、造成飢餓作為戰爭手段，包括阻擋人道救援物資，及故意針對衝突中的平民」。卡林汗說：「沒有人能凌駕於法律之上。若以國反對此舉，可自由向法官提出質疑。」

以色列和哈瑪斯都對ＩＣＣ這項舉動表示不滿。以色列外長卡茲說，以國政府將成立專責單位，對抗ＩＣＣ的逮捕令。卡茲說，這項逮捕令形同綁住以色列雙手，限制其自衛權利。

哈瑪斯高階官員朱瑞說，這項針對哈瑪斯領袖的逮捕令，有如「把受害者當成劊子手」，將鼓勵以色列繼續其「滅絕戰爭」。

以色列並非ＩＣＣ成員。不過，巴勒斯坦領導人自二○一五年後正式同意接受ＩＣＣ成立原則約束後，ＩＣＣ聲稱對加薩、東耶路撒冷和約旦河西岸有司法權。

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