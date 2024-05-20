涉戰爭罪！國際刑事法院檢察官申請逮捕以色列總理與哈瑪斯領袖
針對哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列以及隨後引發的加薩戰爭，國際刑事法院（ICC）主任檢察官卡林汗（Karim Khan）在廿日的CNN獨家專訪表示，ICC尋求對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）和以色列總理內唐亞胡發出逮捕令，因為兩人犯下戰爭罪和危害人類罪。
卡林汗表示，ICC也尋求對其他幾人發出逮捕令，包括以國國防部長加蘭特，以及兩名哈瑪斯高階領袖—卡薩姆旅最高指揮官德伊夫（Mohammed Deif）和哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。
針對以國領袖的逮捕令，是ICC首次對美國親密盟友的最高領袖發出這類命令。ICC法官小組目前正在考慮卡林汗的逮捕令申請。
卡林汗表示，辛瓦、哈尼雅和德伊夫的罪名，包括「滅絕、謀殺、脅持人質，及在拘留人質期間性侵和性攻擊」。他告訴CNN記者：「世界對於10月7日那天感到震驚，人們從自己的臥室、房舍，及以色列各地集體農場被挾持。人們遭受巨大痛苦。」
卡林汗說，針對內唐亞胡和加蘭特的指控，包括「以造成滅絕、造成飢餓作為戰爭手段，包括阻擋人道救援物資，及故意針對衝突中的平民」。
以色列和美國並非ICC成員。不過，巴勒斯坦領導人自2015年後正式同意接受ICC成立原則約束後，ICC聲稱對加薩、東耶路撒冷和約旦河西岸有司法權。
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