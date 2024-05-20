赴加薩援助車隊遇襲 以色列活動人士隨行護送
法新社記者報導，一群以色列和平活動人士，今天與一支前往加薩（Gaza）的人道主義援助車隊同行，試圖保護車隊免受右翼分子威脅。
上週至少有7輛來自約旦的援助卡車被右翼人士攔截並洗劫，以色列警方為此展開調查，美國也表達強烈抗議。
今天的援助車隊由約30輛卡車組成，其中1輛遭右翼人士襲擊。1名以色列青少年將部分援助物資丟到地上，警方隨即將他帶離現場。
以色列活動人士說：「當地人試圖要扔掉卡車上的部分援助物資，但由於我們很快到了現場，警方也做了他們的工作，所以幾乎沒有食物丟失或損壞，我們可以繼續前進，直到援助物資被送抵加薩。」
今天有約30名草根組織「站在一起」（StandingTogether）的活動人士，前往遭圍困的加薩走廊邊境。
另1名活動人士說：「這些載運援助物資的卡車，每輛卡車都可成為拯救5歲兒童性命的工具。」
根據法新社依以色列官方數據的統計，哈瑪斯（Hamas）去年10月7日襲擊以色列，引爆有史以來最血腥的加薩戰爭，造成超過1170人喪生，其中大部分是平民。
哈瑪斯還擄走約250名人質，以色列估計還有124人仍被扣在加薩，其中37人已經喪命。
哈瑪斯控制的加薩衛生當局表示，以色列對哈瑪斯的報復性攻擊，已造成至少3萬5456人死亡，且多數是平民。
以色列也將加薩包圍，讓當地食物、飲用水、醫療用品、燃料嚴重短缺，只能偶爾透過援助運送和空投緩解加薩困境。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言