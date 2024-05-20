民調勝內唐亞胡 甘茨攤牌逼宮

為因應去年以哈開戰而臨時組成的以色列戰時內閣，其成員僅五人，包括總理內唐亞胡和國防部長葛朗特，以及內唐亞胡的政壇宿敵、中間溫和派的國家團結黨領袖甘茨。甘茨十九日對內唐亞胡公開攤牌，而據美媒Axios四月引述的以色列民調結果，近半數以色列人支持甘茨成為新總理，支持內唐亞胡續任的則約三成五。

甘茨四月初首次公開要求將原定九月舉行的國會大選提前。他在哈瑪斯去年襲擊以色列後的第四天，就點頭與內唐亞胡組成應對戰事的「緊急政府」。近幾月來以色列多份民調顯示，國家團結黨可望在一院制的以色列國會贏得超過卅五席，儘管約占總席次的三成，但已是該黨上次大選的三倍。

甘茨主張提前改選國會的說法是，為保持國家團結，以色列民眾有必要知道「我們會很快又一次請求取得他們的信任」，意指以大選作為信任投票，為政府對以哈戰爭的相關作為獲得多數民意支持。

內唐亞胡對此的反應則是又再重申，目前的政府將繼續治理國家，直到達成「全部的戰爭目標」。他還批評甘茨氣度狹小，要甘茨別再耍政治手段。

內唐亞胡目前則是內外交迫，除拜登政府因加薩巴人平民傷亡與流離失所的人數節節攀升而加強施壓，其為首的極右翼政治聯盟重要盟友、財政部長兼極端民族主義的以色列「宗教錫安主義黨」領袖史莫崔赫也表明，若以色列政府竟然接受哈瑪斯所提的長期停火，或再次同意延後進攻南加薩的拉法，那這樣的政府就「沒權利存在」。喪失這些右翼人士的支持，恐將使內唐亞胡政府垮台。

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