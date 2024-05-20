戰後加薩怎治理 以色列鬧內訌

以色列戰時內閣部長甘茨十八日向總理內唐亞胡下最後通牒，要求他在六月八日前制定並通過行動計畫，以實現六項戰略目標，包括規畫戰後加薩走廊由誰治理，否則將率其領導的中間派「國家團結黨」退出內閣。這顯示以色列領導層針對加薩戰後治理浮現新分歧。

紐約時報及華爾街日報等外媒報導，甘茨提出的戰略目標表明以哈戰後，加薩的民政，應暫交由美國、歐洲、阿拉伯及巴勒斯坦組成的共治當局負責，並由以方實施安全控制，好為將來的替代方案奠基，而非交由巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯或巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯治理。

另五項目標涵蓋確保遭哈瑪斯綁架的以色列人質獲釋、推翻哈瑪斯在加薩的統治、讓流離失所的巴人平民返回以哈開戰前的家園，以及推動以色列與沙烏地阿拉伯建交等。

甘茨揚言，若內唐亞胡選擇走向狂熱激進分子的道路，帶國家陷入深淵，「我們將被迫請辭」。內唐亞胡辦公室隨即回應稱，甘茨此舉會使以色列輸掉這場戰爭，並反批甘茨搞錯對象，應對哈瑪斯下最後通牒。

哈瑪斯去年十月襲擊以色列後，為展現國家團結，內唐亞胡政敵、以軍退將甘茨加入戰時內閣，強化內唐亞胡領導的極右派政府，在國際間的正當性。甘茨若退出，雖不會使戰時內閣無以為繼，但將使內唐亞胡的極右派政治盟友影響力更大。

甘茨或戰時內閣國防部長葛朗特等以色列高官的主張，反映出以色列軍民對內唐亞胡至今仍未能達成釋放人質協議的廣泛不滿。葛朗特十五日也公開批評內唐亞胡未規畫加薩戰後地位，使以色列得在軍事占領加薩與哈瑪斯回歸統治間做選擇。

比利時智庫國際危機組織分析家桑尚說，若缺乏填補加薩戰後權力真空的替代方案，哈瑪斯將繼續壯大。以色列特拉維夫大學學者納馮也說，若不將哈瑪斯逐出加薩，其民兵勢必在加薩到處出沒，與以軍間形成「你追我跑」。但若不是由以軍控制，就有必要建立一個由阿拉伯人領導的政府。

欠缺加薩戰後的政治計畫，也是以色列與其重要盟友美國間最尖銳摩擦來源之一。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（ＵＮＲＷＡ）指出，自以色列六日對拉法展開軍事行動以來，已逾八十萬名巴人平民被迫逃離拉法。

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