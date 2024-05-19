以色列空襲中部難民營增至31死 仍有民眾遭殘磚碎瓦活埋
巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊（GazaStrip）民防當局今天表示，以色列空襲加薩走廊中部一座難民營的一棟房屋，造成的死亡數已經增加到至少31人。
加薩走廊民防當局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，民防人員從屬於一個家族的房屋運出31名死者遺體並救出20位傷者，這間位在加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營的房屋遭到以色列部隊鎖定。
巴薩爾還說，救難人員仍持續搜索埋在殘磚碎瓦下的失蹤民眾。
艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）今天稍早表示，已收到這場空襲的20具遺體。目擊者指出，空襲發生於當地時間凌晨3時左右。
巴勒斯坦官方新聞機構瓦法社（Wafa）報導，傷者之中有數名孩童。
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