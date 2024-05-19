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沙烏地王儲會晤美國安顧問 討論雙邊協議加薩問題

中央社／ 開羅19日綜合外電報導
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。圖／美聯社
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。圖／美聯社

沙烏地阿拉伯國家通訊社今天報導，沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會晤美國國家安全顧問蘇利文，討論兩國即將「敲定」的協議草案和加薩問題。

路透社根據一項聲明報導，這場在沙烏地空軍基地達蘭（Dhahran）舉行的會議，審查了「兩國即將定案的戰略協議草案」。

在這場討論舉行前，有報導指出，華府與利雅德當局就美國的安全保障和民用核能援助等項目接近達成共識。

根據聲明，沙烏地王儲沙爾曼和蘇利文（JakeSullivan）還討論了以色列和巴勒斯坦有必要找到「一個能實現兩國解決方案的可靠途徑」、停止在加薩地區針對武裝組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭，以及幫助人道主義援助更容易進入加薩走廊（Gaza Strip）。

白宮17日已預告，蘇利文將訪問沙烏地和以色列討論雙邊和地區事務，包括加薩問題和實現這個地區長久和平與安全所需的努力。

根據報導，沙烏地阿拉伯身為全球最大的石油出口國，顯然不是為了蓋核電廠而需要取得核子協議的候選國。

但沙烏地正設法為一項雄心勃勃的長期計畫生產大量再生能源，並藉此減少排放。

有批評人士指出，利雅德當局可能想取得核專業知識，以便有朝一日發展核武，儘管該國與美國達成的任何協議已訂有相關保障措施避免這類情事發生。

沙烏地阿拉伯 王儲 美國

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