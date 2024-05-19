巴勒斯坦聯大表決 5國傳將正式承認巴主權！歐盟內部不同調原因曝光

（德國之聲中文網）至少在外交層面上，2024年5月很可能作為相當成功的月份載入巴勒斯坦史冊：聯合國大會以壓倒性多數通過決議，支持巴勒斯坦入聯，並賦予巴勒斯坦在聯合國以更多的權利和特權。巴勒斯坦與聯合國正式成員之間只差了投票權。

現在，其他歐洲國家准備進一步提升巴勒斯坦的外交地位，五個歐洲國家准備正式承認巴勒斯坦為主權國家。這一舉措一方面是對加薩地帶平民的聲援，另一方面表達了支持兩國方案作為解決中東衝突的立場。當前的以色列右翼政府則越來越明確地反對這種解決方案。

2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動恐怖襲擊後，以色列總理內唐亞胡宣布將摧毀加薩地帶的巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織作為軍事目標。此外，他還希望對巴勒斯坦地區進行長期控制。據巴勒斯坦稱，以色列軍事行動已造成超過35000名平民喪生。加薩地帶災難性的人道主義局勢令以色列在國際社會面臨越來越大的壓力。

西班牙和愛爾蘭希望通過承認巴勒斯坦國來進一步增大這一壓力。據報導，西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）在過去幾個月裡與歐洲夥伴國家進行了多次交流。據報導，桑切斯最初希望在歐盟層面推動這一計劃，但由於德國和其他國家的反對，他轉而組建了一個願意支持該計劃的聯盟。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）也證實，西班牙、愛爾蘭和斯洛維尼亞計劃於5月21日正式承認巴勒斯坦國。

西班牙與許多阿拉伯國家，尤其是在馬格裡布地區的阿拉伯國家以及土耳其保持著良好關係。這些關係部分可追溯至佛朗哥獨裁時期（1939-1975），第二次世界大戰後的幾年裡，這些國家令西班牙免受於西方和東方之間的經濟和政治孤立。1975年佛朗哥獨裁統治結束後，西班牙與以色列建立經濟關係，後於1986年建立外交關係。隨後的幾年裡，西班牙在以色列和阿拉伯世界之間逐漸確立了受人尊敬的斡旋者地位。1991年在馬德里召開的中東和平會議被視為其後數年巴以之間奧斯陸和平進程的開端。

愛爾蘭：堅定支持巴勒斯坦源自自身歷史

自加薩戰爭爆發以來，愛爾蘭一直是巴勒斯坦的堅定支持者。今年4月中旬，新總理哈裡斯（Simon Harris）宣誓就職，桑傑士成為他在都柏林的首位國賓，聯合行動則是會晤的主要主題。愛爾蘭政府自豪地宣稱，自1980年以來，它比歐盟任何其他國家都更早地倡導兩國解決方案，支持巴勒斯坦建立一個完全主權的國家。

愛爾蘭對巴勒斯坦的強烈認同可以通過其自身歷史來解釋：19世紀末負責英國殖民地愛爾蘭的英國政府官員貝爾福（Arthur Balfour）反對愛爾蘭自治。1917年，他作為英國外交大臣發表了所謂的《貝爾福宣言》（Balfour Declaratio），代表英國政府支持猶太人在當時屬於奧斯曼帝國的巴勒斯坦地區建立家園。不久之後，該地區成為英國保護國。被派往該地的警備力量大多來自「黑棕部隊」（Black and Tans），即當時的皇家愛爾蘭警隊後備隊，曾殘酷鎮壓愛爾蘭起義。

一些愛爾蘭人將猶太人遷徙至主要由穆斯林組成的中東地區與英國新教徒在愛爾蘭北部定居作類比，並將由此引發的北愛爾蘭衝突與中東衝突聯繫在一起。

來自斯洛維尼亞、馬爾他和挪威的支持

西班牙左派政府與愛爾蘭中右派政府跨越政治分歧給予彼此相互支持。為使共同舉措更具分量，他們努力尋求到更多的支持者：斯洛維尼亞已承諾在6月中旬前承認巴勒斯坦國，不過根據歐盟外交事務高級代表博雷利的說法，斯洛維尼亞已將該日期提前至5月21日。歐盟成員國馬爾他也可能採取行動。今年4月，聯合國安理會針對巴勒斯坦能否入聯進行表決，但最終因常任理事國美國行使否決權而未獲通過。

與歐盟有著緊密聯繫的北約成員國挪威考慮在「今年春季」承認巴勒斯坦國。挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）表示，奧斯陸希望這一舉措能使巴勒斯坦建立一個政治上有聯繫的國家，而不是一個受極端組織控制的「哈瑪斯國家」。

歐洲內部的不同立場

在歐盟內部，截至目前主要是中歐和東歐國家承認巴勒斯坦國。對他們來說，承認巴勒斯坦可以追溯到歷史上的社會主義時期，當時其與巴勒斯坦解放組織領導人阿拉法特存在著某種意識形態上的親近。但如今其中的一些國家，尤其是捷克和匈牙利，被認為更傾向於支持以色列，盡管他們與巴勒斯坦保持著全面的外交關係。

瑞典於2014年作為第一個、也是迄今唯一一個以歐盟成員國承認巴勒斯坦國家身份。西班牙-愛爾蘭聯盟是否會擴大，目前尚不明了：比利時政府仍在對承認巴勒斯坦國的時機猶豫不決；葡萄牙則經歷了權力更替，在保守派政府上台後暫時擱置了這一計劃。

其他國家比如德國，雖然與巴勒斯坦權力機構保有聯繫，但只有在以色列承認巴勒斯坦國之後才願承認其國家身份。只要被包括所有歐盟成員國和美國在內的許多國家視為恐怖組織的哈瑪斯仍在巴勒斯坦地區持續作為一個政治力量存在，承認巴勒斯坦國就被認為是不可能的。

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