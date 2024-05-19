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阿富汗6死攻擊事件 醫院證實傷者情況穩定

中央社／ 阿富汗首都喀布爾18日綜合外電報導
一起昨天發生在阿富汗的襲擊事件，造成3名西班牙遊客與3名阿富汗人喪命，一家醫院今天表示，在攻擊中受傷的遊客目前情況穩定。歐新社
一起昨天發生在阿富汗的襲擊事件，造成3名西班牙遊客與3名阿富汗人喪命，一家醫院今天表示，在攻擊中受傷的遊客目前情況穩定。歐新社

一起昨天發生在阿富汗的襲擊事件，造成3名西班牙遊客與3名阿富汗人喪命，一家醫院今天表示，在攻擊中受傷的遊客目前情況穩定。

法新社報導，槍擊事件發生在距離阿富汗首都喀布爾（Kabul）約180公里遠的山城巴米揚（Bamiyan），當時這群人在一處市集採購。

法國遊客布瑞爾（Anne-France Brill）是十幾名參加觀光團的外國旅客之一，她表示，一名槍手徒步接近她們的車輛並開火。

55歲的布瑞爾今天從喀布爾撤至杜拜（Dubai）後告訴法新社說，案發現場「到處都是血」。

她說，「有件事是肯定的」，那就是攻擊者「是針對外國人」。

布瑞爾表示，案發後她幫同行受傷旅客收起血跡斑斑的物品，接著在塔利班（Taliban）護送下到了喀布爾，隨後由歐洲聯盟代表團接手他們。

這次攻擊據信是塔利班2021年再度接掌阿富汗政權以來，首起針對外國遊客的致命襲擊。

在喀布爾開設醫院的義大利非政府組織Emergency收治了這起槍擊事件的傷患，傷者國籍據說包括西班牙、立陶宛、挪威、澳洲以及阿富汗。

Emergency駐阿富汗總指揮潘尼克（Dejan Panic）發布聲明說：「傷者於今天凌晨3時抵達醫院，距離事件發生已10小時。」

他補充道：「阿富汗籍傷者的情況最危急，但所有患者的情況如今都已穩定下來。」

西班牙政府昨天宣布，死者當中有3人是西國遊客。

西班牙外交部表示，傷者中也含1名西國女性，傷勢嚴重且在喀布爾接受手術。

塔利班內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qani）表示，6名死者包括3名阿富汗人，其中兩人是平民，一人為塔利班成員。

喀布爾 西班牙 阿富汗

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