以色列總理戰後計畫再遭質疑 內閣部長揚言辭職

中央社／ 耶路撒冷18日綜合外電報導

以色列戰時內閣部長甘茨今天揚言，總理尼坦雅胡需就其加薩戰後計畫達成協議，其中包括規定戰後哪一方可以統治該領土，否則他將退出內閣。

路透社報導，甘茨（Benny Gantz）在記者會上表示，他希望戰時內閣「在6月8日之前制定並通過一項行動計畫，以實現對國家具重要意義的6項戰略目標」，否則他將帶領他的中間派政黨官員辭職。

甘茨說，這6項目標包括推翻哈瑪斯、確保以國對巴勒斯坦領土的安全控制、救回以國人質等等。

他還說，「在維持以色列安全控制的同時，應建立美國、歐洲、阿拉伯和巴勒斯坦共治政府，負責管理加薩走廊民政事務，並為未來的替代方案奠定基礎，而非（將加薩交給）哈瑪斯或巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）治理。」

以國民調顯示，退役將領甘茨是總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在政壇的最大對手。他的最新聲明凸顯以哈戰爭期間以國高層對尼坦雅胡的強烈反對。這場持續7個月的戰事已引發國內外的政治裂痕。

目前尼坦雅胡似乎已被自己的戰時內閣團團包圍，內閣中只有他自己、甘茨和國防部長葛朗特（YoavGallant）擁有投票權。本月15日，葛朗特也公開質疑尼坦雅胡提出的戰後計畫，還矢言反對以色列長期軍事統治加薩的想法。

然而，如果尼坦雅胡向葛朗特和甘茨靠攏，就可能激怒要求併吞加薩的極端民族主義聯盟。一旦沒有了他們的支持，尼坦雅胡的總理大位可能不保。

以色列 內閣 巴勒斯坦

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