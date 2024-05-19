UN難民機構：以色列進軍拉法以來 80萬人流離失所

中央社／ 拉法18日綜合外電報導

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人今天警告，自以色列本月在加薩最南端城市拉法（Rafah）展開軍事行動以來，已有80萬居民「被迫逃離」當地。

法新社報導，UNRWA負責人拉扎里尼（PhilippeLazzarini）在社群平台X上發文表示，「自以色列軍隊5月6日在該地區展開軍事行動以來，拉法近半人口（即80萬人）已被迫逃離家園。」

他說，當地居民根據疏散命令逃往「加薩中部地區和汗尤尼斯（Khan Younis）」，許多人只能棲身在被砲火摧毀的建築物裡。

「每一次，他們都被迫留下僅剩的一點財產…每一次，他們都必須重新再開始。」

今天，以色列軍隊在拉法對哈瑪斯武裝分子發動攻擊，砲彈與戰機輪流空襲該市東部地區。

以色列 尼斯 社群

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