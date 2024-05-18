阿拉伯峰會談以巴衝突 埃及專家分析：執行機制最重要

中央社／ 開羅18日專電
埃及總統塞西。路透
埃及總統塞西。路透

阿拉伯聯盟16日在巴林召開峰會，主要討論以巴戰爭。阿拉伯領導人在會中強調支持巴勒斯坦人民有合法權利，埃及政治專家分析，峰會最終能否成功將取決於是否能以最有效方式執行任務並取得成果。

據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，巴林在首都麥納瑪（Manama）主辦第33屆阿拉伯聯盟（Arab League）峰會，22個會員國參加。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）首先強烈譴責國際社會不採取行動阻止以色列對加薩的戰爭。他說，國際社會必須立即干預，讓以色列停止殘害巴勒斯坦人民；停止破壞加薩當地的居住條件；停止使巴勒斯坦人被迫流離失所。

阿拉伯聯盟秘書長阿布蓋特（Ahmed Aboul-Gheit）呼籲國際社會向以色列施壓，結束對加薩的戰爭及占領。

巴林國王哈麥德（Hamad bin Isa Al-Khalifa）重申支持承認巴勒斯坦國，及其在聯合國的正式會員國地位。

約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）呼籲國際社會，努力防止約旦河西岸與加薩地區脫離連結。

開羅大學政治學教授暨杜拜智庫「未來高階研究與調查中心」（Future for Advanced Research andStudies，FARAS）研究員阿邁德（Ahmed YoussefAhmed）對此次峰會的有效性、後續行動及未來提出看法。

阿邁德認為，麥納瑪峰會對於推動世界輿論支持巴勒斯坦國發展具有重大意義。此次峰會獨特之處除是阿拉伯聯盟定期峰會外，各阿拉伯領導人的談話也有效延續去年11月在利雅德針對以巴衝突召開的緊急峰會。

此次峰會呼籲國際社會，將約旦河西岸的以色列屯墾居民協會（settler associations）及其相關組織列入恐怖分子名單。

此外，阿邁德說，國際刑事法院（ICC）有報告顯示，可能會對以色列總理、國防部長和參謀長採取法律行動。這代表此次麥納瑪峰會除外交手段外，還需為三大迫切需求尋找其他加速採取行動的工具。這三大迫切需求包括停火以停止大規模屠殺巴勒斯坦人；讓援助進入加薩地區；並讓境外巴勒斯坦籍流離失所者返回加薩。

阿邁德讚揚峰會後的行動部分。去年11月利雅德緊急峰會特別成立部長級理事會和法律及媒體監測單位後，此次峰會設立兩個法律監測機構，來記錄以色列自去年10月以來的罪行，並在15天後提交報告給組織內的外交部長理事會。

阿邁德說：「此一明確積極的行動計畫反轉阿拉伯民族執行力不足的歷史弱點。」

在這些從緊急峰會成立的機制中，阿邁德認為最重要的是：由沙烏地阿拉伯、埃及、約旦等國外交部長組成的理事會，此理事會將持續與伊斯蘭合作組織秘書長合作，採取可實現最終和平的行動。

而法律和媒體兩大監測單位也應持續記錄以色列占領罪行，並在網路平台上發表結果。這是非常重要的一大躍進：透過法律和媒體利器，來向世界揭露以色列自1948年建國後，對巴勒斯坦持續76年的不人道行徑。

阿邁德唯一擔心的是這些單位是否會因資源有限和人員缺乏，而面臨與「阿拉伯和平安全理事會」（Arab Peace and Security Council）相同的命運—職責無法完成。因為，峰會最終的成功，仍將取決於是否能以最有效方式執行任務並取得成果。

以色列 巴勒斯坦 約旦

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