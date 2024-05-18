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恐為開戰以來「最激烈」以哈激戰賈巴利亞 首批援助從臨時碼頭運抵加薩

中央社／ 開羅17日綜合外電報導
以色列軍隊今天在加薩走廊北部的賈巴利亞市（Jabalia）窄巷與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」分子激戰。圖為數月前遭以軍掃清的賈巴利亞。圖／美聯社
以色列軍隊今天在加薩走廊北部的賈巴利亞市（Jabalia）窄巷與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」分子激戰。圖為數月前遭以軍掃清的賈巴利亞。圖／美聯社

以色列軍隊今天在加薩走廊北部的賈巴利亞市（Jabalia）窄巷與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」分子激戰；與此同時，美軍說，第一批援助貨車正從臨時碼頭開始將物資運抵加薩。

綜合路透社與法新社報導，居民說，以色列裝甲部隊逼近賈巴利亞市中心的市場，推土機沿路毀壞了民宅和店鋪。賈巴利亞是加薩走廊（Gaza Strip）8座難民營中最大的一座。

以色列先前表示，以軍數月前就已掃清賈巴利亞，但上週又說，以軍將重返當地，防止伊斯蘭武裝分子重新集結。

以軍告訴法新社，在賈巴利亞的新一輪戰事可能是加薩戰爭開打7個多月以來「最激烈」。

另一方面，滾滾濃煙在鄰近埃及國界的拉法市（Rafah）上空翻騰，以軍不斷增強的攻勢促使數十萬人逃離僅存不多的避難之所。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）發言人萊克（Jens Laerke）說，多數人遵從命令往北方海岸遷徙，但沒有任何路線或目的地堪稱安全。

在以哈激戰之際，美軍表示，貨車已開始將援助物資從臨時碼頭運上岸，這是數週以來第一批透過海運抵達加薩的物資。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）表示，援助物資已被運到加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）的倉庫，也已通知合作夥伴隨時可以配發，預期糧食、水、避難所和醫療補給品將透過臨時碼頭陸續送達。

美軍中央司令部（US Central Command）說，接下來數天將經由這座碼頭將500噸左右的物資送到加薩。

白宮表示，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）本月19日將赴以色列，他將強調必須對哈瑪斯（Hamas）發動針對性攻擊，而不是全面進攻拉法。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 戰爭 美軍

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