以軍尋獲3人質遺體…遭半裸遊街的德籍女刺青師終於回家了

以色列國防軍指出，軍方已在加薩走廊找到3具遭哈瑪斯俘虜為人質的遺體，其中包括在音樂節上遭擄走的22歲德籍以色列裔女刺青師魯克（Shani Louk）。

法新社等報導，以色列軍方發言人哈加里（DanielHagari）在電視演說中表示，「昨晚，以色列國防軍發現我們3名人質的遺體，他們是魯克（Shani Louk）、巴斯奇拉（Amit Buskila）和吉勒倫特（Itzhak Gelerenter）。」

他說，以色列公民在諾瓦音樂節（Nova musicfestival）期間，「被哈瑪斯於10月7日發動的屠殺中擄為人質和謀殺」。

以色列總理內唐亞胡稱消息令人心碎，強調將帶回所有人質，不論他們是生是死。

以軍本次尋獲的3名人質中，德籍以色列裔女刺青師魯克因在襲擊當天，近乎全裸伏在車上，遭哈瑪斯坐壓遊街示眾慶祝，而引起全球注意。

以軍指控，在10月7日大屠殺這天，以色列有超過360人被哈瑪斯殺害，另有252人被擄為人質，其中125人仍在加薩走廊，但其中已有37人死亡。

以軍本次尋獲的3名人質中，德籍以色列裔女刺青師魯克因在襲擊當天，近乎全裸伏在車上，遭哈瑪斯坐壓遊街示眾慶祝，而引起全球注意。美聯社

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