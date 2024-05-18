商議加薩衝突 美國安顧問蘇利文將訪沙烏地以色列
白宮今天指出，美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）週末將前往沙烏地阿拉伯和以色列訪問，就加薩（Gaza）衝突進行商議。
路透社報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者，蘇利文18日將與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed binSalman）見面，19日將與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談。
柯比表示，蘇利文在以色列的會談中將強調，須以針對性方式追捕加薩的哈瑪斯武裝分子，而不是對加薩南部城市發動全面攻擊。
柯比還說，蘇利文在沙烏地阿拉伯的會談中將討論「雙邊和區域事務，內含加薩戰爭以及為實現這個地區持久和平安全而做的努力」。
一名美國官員指出，拜登協調中東事務特使麥格克（Brett McGurk）本週已在中東地區進行磋商，包括訪問卡達首都杜哈（Doha）以研議讓哈瑪斯（Hamas）釋放人質。麥格克將加入蘇利文訪問沙烏地阿拉伯和以色列之行。
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