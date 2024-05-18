商議加薩衝突 美國安顧問蘇利文將訪沙烏地以色列

「返鄉或不返鄉，都有噩夢等著.......」黎巴嫩5月14日宣布，已遣返第一批約330名「自願返鄉」的敘利亞難民。2011年敘利亞內戰以來，黎巴嫩收容近200萬難民，但在自身經濟危機之下，黎巴嫩舉國上下對難民的排斥逼近臨界點，來自安全部隊與憤怒民眾的針對性暴力頻傳。但根據人權組織調查，近幾年返國的敘利亞人之中，有不少人被當成叛國賊而遭受酷刑與關押，他們依然面臨阿薩德政府的高壓箝制與報復風險。而在國際上，愈來愈多國家呼籲解除對敘利亞的制裁，以便將數百萬敘利亞難民遣返回國，歐盟月初也宣布撥款10億歐元，協助黎巴嫩嚴防難民湧向歐洲——敘利亞難民的處境，愈加不堪、無處容身。

2024-05-17 17:33