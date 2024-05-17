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立法院朝野上演全武行 場外青年學子集結抗議…喊話停止審查

英法德日等13國呼籲以色列 勿大規模攻擊拉法

中央社／ 羅馬17日綜合外電報導

包括英國、法國、德國、澳洲和日本在內的13個國家，今天聯手呼籲以色列不要對加薩走廊南部城市拉法（Rafah）進行大規模攻擊。其中包括許多傳統上支持以色列的國家。

法新社報導，這些國家的外交部長向以色列外長卡茲（Israel Katz）發出公開信，當中寫道：「我們重申反對在拉法發動全面軍事行動，這將為平民帶來災難性後果。」

簽署公開信的其餘國家，包括加拿大、紐西蘭、韓國及歐洲聯盟（EU）成員國義大利、荷蘭、瑞典、丹麥和芬蘭。

對於以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的內閣最近採取措施來改善國際援助進入加薩走廊（Gaza Strip）的流通，這13國外長表示歡迎，但他們呼籲仍要有「進一步步驟」。

這些外長寫道：「我們敦促以色列政府，讓人道援助透過所有相關的過境關卡進入加薩走廊，包括在拉法的關卡。」

他們還呼籲以色列採取「具體行動，來保護平民、國際和當地人道援助人員以及記者」。並懇求能夠有「可維持下續的停火」。

以色列 內唐亞胡 加薩走廊

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