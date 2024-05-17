以哈戰爭未歇…「封鎖2024」延燒大馬 楊紫瓊也被列抵制名單
星馬媒體報導，加薩（Gaza）危機中為聲援巴勒斯坦掀起的「封鎖2024」（Block Out 2024）延燒到馬來西亞，根據網路流傳抵制名單有30人入列，其中包括奧斯卡影后楊紫瓊。
親巴勒斯坦運動人士幾個月來湧入社群媒體網站評論區，敦促明星加入呼籲加薩最致命戰爭停火的行列。
星洲日報、東方日報與海峽時報（The StraitsTimes）等媒體報導，諸如臉書（Facebook）、X、Instagram、TikTok等社群媒體，近來流傳一份抵制30位大馬名人名單，還標註#Blockout2024。這是模仿美國的大馬版「封鎖2024」，將30名大馬具有影響力名人列入社群媒體封鎖名單。
報導說，這份名單除了楊紫瓊之外，名單上的其他名人都是馬來裔。
根據大馬媒體報導，有網友認為這些名人應發揮影響力向政府施壓，不是以沉默方式應對；也有網友認為這種做法太過極端。
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