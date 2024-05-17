哈瑪斯襲以國2名泰移工喪生遺體遭扣留 泰總理悲痛
泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）今天表示，兩名泰國公民在去年10月7日以色列遇襲期間喪生，遺體遭巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」扣留，他對此「深感悲痛」。
以色列軍隊昨晚表示，已將這兩名泰籍男子的死訊通知家屬。這兩名男子先前被認定是「遭綁架的泰國公民」，早些時候據信人在加薩走廊（Gaza Strip）還活著。
根據法新社對以色列數據的統計，目前有6名泰國人質遭扣押於加薩走廊。
賽塔在社群媒體平台X上表示：「得知兩名泰國公民宋塔雅（Sonthaya Oakkharasri）先生與素提薩（Sudthisak Rinthalak）先生現在已證實身亡，令我深感悲痛。」
他又說：「我向他們的家屬致上我最深切的哀悼。泰國政府將持續盡最我們最大努力，確保其他人質獲釋。」
以色列軍方昨天表示，這兩名泰國公民生前在貝里（Be'eri）集體農場（Kibbutz）附近的種植園從事農業工作。貝里是哈瑪斯（Hamas）去年10月7日襲擊以色列南部時受創最嚴重的社區之一。
以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）說，他們的遺體遭哈瑪斯扣留。
以色列約有3萬名泰國移工，其中多半在農業部門工作，賺取的酬勞比在家鄉高出許多。
根據法新社對以色列官方數據的統計，哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列，造成超過1170人喪命，其中多半是平民。
哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部表示，以色列對加薩走廊發動的軍事報復行動迄今造成至少3萬5272人死亡，其中多半也是平民。
哈瑪斯跨境突襲以色列時，約有250人遭槍手擄為
人質，其中約有30人是泰國公民。
以色列估計約有128名人質仍被扣押在加薩走廊，軍方稱其中38人已喪命。去年11月有17名泰國人質獲釋並返回泰國，去年12月初另有6人返國。
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