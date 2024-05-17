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以軍增兵進拉法！防長：我們正讓哈瑪斯疲憊不堪

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
隨著加薩南部軍事行動升級，更多以色列軍隊將進入加薩南部大城拉法。路透
隨著加薩南部軍事行動升級，更多以色列軍隊將進入加薩南部大城拉法。路透

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）辦公室16日發布聲明指出，隨著加薩南部軍事行動升級，更多以色列軍隊將進入拉法。

加蘭特說，隨著更多軍隊進入拉法，行動將繼續進行。該地區的幾條隧道已被以軍摧毀，稱這類活動將會不斷加強。

他表示，「哈瑪斯不是一個可以重組的組織，它沒有後備部隊，沒有供應庫存，也沒有能力治療我們所打擊的恐怖分子。結果是我們正讓哈瑪斯疲憊不堪。」

不過，以軍發言人表示，對拉法的行動範圍仍然有限，因為加薩北部及中部仍有多條戰線。

根據最新的衛星影像顯示，部分以軍部隊正從拉法東部及中部，向加薩南部推進，拉法街道已沓無人煙，而在南部汗尤尼斯附近，就出現了一個搭建大批帳篷的地區。

聯合國人道事務組織估計，自本月初以色列宣布向拉法展開打擊後，至少有60萬巴勒斯坦人被迫離開當地。

以色列 哈瑪斯 國防部

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