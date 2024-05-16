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內唐亞胡提加薩戰後計畫 以色列防長公開質疑

中央社／ 耶路撒冷15日綜合外電報導

以色列總理內唐亞胡提出加薩走廊（Gaza Strip）戰後計畫，遭國防部長葛朗特公開質疑，葛朗特誓言反對以色列長期軍事統治加薩的想法。

路透社報導，葛朗特（Yoav Gallant）發表電視聲明，凸顯以色列高層內部在以哈戰爭期間對內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）最強烈的反對。這場持續7個月的戰事已引發國內外的政治裂痕。

內唐亞胡在沒有明確點名葛朗特的回應中暗示，這位退休海軍上將在為尚未摧毀哈瑪斯（Hamas）找「藉口」。

但沒多久後，內唐亞胡似乎就在自己的戰時內閣遭到夾擊，中間派的前將領甘茨（Benny Gantz）表示，葛朗特「說了實話」。

儘管重申內唐亞胡政府的目標是擊敗哈瑪斯，以及營救在去年10月7日跨境突襲中被綁架、至今尚未獲釋的人質，葛朗特表示還須為替代巴勒斯坦統治奠定基礎。

葛朗特說：「我們必須瓦解哈瑪斯在加薩的治理能力。這一目標的關鍵是採取軍事行動，並在加薩建立替代的治理方式。」

葛朗特說：「在沒有這種替代方式的情況下，只剩下兩個消極選擇：哈瑪斯對加薩的統治，或以色列對加薩的軍事統治。」他表示，他反對後面這種情況，敦促內唐亞胡正式放棄這種選擇。

葛朗特說，去年10月以來，他試圖推動建立「非敵對的巴勒斯坦替代政權」來取代哈瑪斯的計畫，但並未得到以色列內閣回應。

葛朗特在預先宣布召開、由電視和電台直播的記者會上砲轟內唐亞胡，讓人想起葛朗特2023年3月也曾提出爆炸性警告說，內唐亞胡推行的司法改革正在威脅軍事凝聚力。

當時內唐亞胡說將開除葛朗特，但後來因為街頭示威而讓步。部分國防分析家認為，哈瑪斯數月後出其不意攻打以軍的能力，證實了葛朗特的預測。

以色列 內唐亞胡 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦

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