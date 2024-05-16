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以色列戰時內閣鬧不合 防長質疑內唐亞胡提不出戰後方案

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列國防部長加蘭特（圖右）公開質疑總理內唐亞胡（圖左）提不出戰後方案。路透
以色列國防部長加蘭特（圖右）公開質疑總理內唐亞胡（圖左）提不出戰後方案。路透

以色列戰時內閣成員不合浮上檯面，國防部長加蘭特（Yoav Gallant）15日在電視談話中公開質疑總理內唐亞胡提不出以哈戰爭結束後的加薩方案，同時表達反對以色列在當地實施任何長期軍事統治；對此內唐亞胡也回應暗批加蘭特在為至今無法殲滅哈瑪斯找藉口，並且再度回絕巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）治理加薩的可能。

加蘭特曾在2023年遭內唐亞胡開除，他日前在以色列軍事總部基里亞（Kirya）一場電視談話中表示，唯有巴勒斯坦實體能實現「終結哈瑪斯以後的日子」，而且需要國際社會協助，建立取代哈瑪斯統治的體制。

他說：「我呼籲總理內唐亞胡做出決定，並且宣布以色列不會在加薩建立政治和軍事統治。」

加蘭特的言論隨即引發政治口水戰，內唐亞胡發表影片談話回擊，極右閣員班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）要求撤換加蘭特；戰時內閣成員之一、前以色列國防部參謀長甘茨（Benny Gantz）則力挺加蘭特說出「事實」。

內唐亞胡同日稍晚在上傳社群平台的影片談話表示，不會接受由哈瑪斯或巴勒斯坦自治政府治理加薩。他補充，完全剿滅哈瑪斯是在加薩建立新政府的前提，「只要哈瑪斯還在，就不會有其他實體進入加薩實行統治，尤其是巴勒斯坦自治政府。」

路透指出，內唐亞胡雖然沒有指名道姓，但是暗批加蘭特在為始終無法殲滅哈瑪斯「找藉口」。

以色列 內唐亞胡 哈瑪斯

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