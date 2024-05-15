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美擬加碼售以國10億美元武器 挨批將使以無視警告而入侵拉法

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國務院14日非正式知會國會，打算推動10億美元以上對以色列的軍售案，繼白宮一周前暫停一批火藥運送後加碼對以國的軍援。圖為美國國會大廈。路透
美國國務院14日非正式知會國會，打算推動10億美元以上對以色列的軍售案，繼白宮一周前暫停一批火藥運送後加碼對以國的軍援。圖為美國國會大廈。路透

華盛頓郵報和衛報報導，美國知情官員透露，美國國務院14日非正式知會國會，打算推動10億美元以上對以色列軍售案，包含戰車彈藥、戰術車和迫擊砲，這是繼白宮一周前暫停一批火藥運送到以色列後，重啟對以國的軍援或軍售，顯示美方仍有意繼續供應以色列武器。

國務院在正式通報國會前依照慣例先向參眾兩院的有關委員會提出「分層審查」的非正式通知流程。

消息人士表示，這項最新軍售涉及7億美元戰車彈藥、5億美元戰術車和6000萬美元迫擊砲。

一名美國官員向華郵表示，美方對以色列的「武器運送如期進行中」，同時引述國安顧問蘇利文13日發言表示，美國會繼續提供上月通過對以總額260億美元軍援。

批評人士認為，拜登政府決議推動軍售，恐怕削弱華府對以國在加薩軍事行動上的箝制，導致以國總理內唐亞胡在內的領導人認為，可以無視美國的軍火限運警告而入侵拉法。

以色列 美國 軍售

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