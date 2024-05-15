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蘇利文本周出訪以色列、沙國 傳美以協議訪問結束前不打拉法

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國安顧問蘇利文計畫本周出訪沙烏地阿拉伯和以色列，有消息指出美以達成共識，在蘇利文結束中東行之前，不會對拉法展開地面行動。美聯社
美國國安顧問蘇利文計畫本周出訪沙烏地阿拉伯和以色列，有消息指出美以達成共識，在蘇利文結束中東行之前，不會對拉法展開地面行動。美聯社

路透報導，美國國安顧問蘇利文計畫本周出訪沙烏地阿拉伯和以色列，美國新聞網站Axios引述一名資深美國官員指出，拜登政府和以國達成共識，在蘇利文結束中東行之前，不會對加薩南部城市拉法展開地面行動。

消息指出，白宮希望將對拉法的行動延後到美以雙方高級別會晤之後，而蘇利文此行另個目的是為華府和沙國的「大型協議」取得進展，其中可能包含實現沙國和以色列關係正常化。

不過，一名美國官員拒絕證實蘇利文中東行延後拉法行動一說。

以色列當地時間14日，國防軍戰車已進入拉法部分平民住宅區；軍方發言人哈加里表示，自從約一周前挺進拉法迄今，已經擊殺約100名武裝分子，鎖定10處地道，並且尋獲大量武器。除此之外，近幾日加薩包括北部地區的交戰愈演愈烈，當地居民和武裝分子消息人士稱，14日的交火是幾個月來最激烈的一次。

中東 以色列 美國

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