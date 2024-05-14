聯合國國際雇員命喪加薩 以哈開戰後首例

一台聯合國（UN）職員搭乘的車輛在加薩南部遇襲，造成一名印度人喪生，這是以哈開戰後首度有聯合國國際雇員死於加薩，聯合國今天說，曾告知以色列當局這台車的動向。

法新社報導，聯合國表示，昨天的攻擊造成聯合國安全勤務人員1死1傷，這是以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）7個多月前開戰以來，第一次有聯合國國際雇員在加薩走廊（Gaza Strip）喪命。

聯合國發言人葛梅茲（Rolando Gomez）告訴媒體，死亡雇員是印度籍。

印度駐紐約聯合國總部使團在社群平台X證實上述消息，並寫道：「對於失去在加薩為聯合國安全和安保部（UNDSS）工作的卡萊（Waibhav Kale）上校，我們深感哀慟。」

葛梅茲說，車上另一名聯合國安全和安保部職員在這次攻擊中受傷，車子被擊中時，這兩人正要去加薩南部城市拉法（Rafah）的歐洲醫院（EuropeanHospital）。

葛梅茲表示，「聯合國通知以色列當局我們所有車隊的動向」，而且車上明顯有聯合國的標誌，此事凸顯「當前在加薩確實沒有一個地方是安全的」。

商品推薦