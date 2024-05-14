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CNN揭露巴勒斯坦囚徒遭虐 美方關切籲以色列徹查

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，巴勒斯坦囚徒在以色列拘留營遭受蒙眼、毆打、包尿布等待遇。美國今天表達關切，呼籲以色列調查此事。

CNN在尼格夫（Negev）沙漠的Sde Teiman營地訪問3名以色列「吹哨人」，這座營地關押著一些在加薩戰爭中被俘或受傷的巴勒斯坦人。

一名吹哨人出示照片，談到囚徒遭蒙上眼睛，被命令坐直，不准說話，守衛用阿拉伯語吼著要他們「閉嘴」。

CNN提到，營地另一區有一座醫療設施，醫師在那裡替一些因上鐐銬而受傷的囚徒截肢。

法新社報導，美國國務院發言人巴特爾（VedantPatel）被問到這些控訴時告訴記者：「我們關切這些事，正在調查這些和其他有關被拘留的巴勒斯坦人受虐的指控。」

巴特爾說，美國已告知以色列，以方「有義務徹底調查」可信的違反國際人道法相關指控。

他說：「我們對包括以色列在內的任何國家都態度明確且一致，以色列必須人道對待所有被拘留的人，採有尊嚴並符合國際法的方式，且必須遵守被拘留者的人權。」

CNN報導提到，這座營地在極端限制下關押約70人，還有一所野戰醫院，部分受傷囚徒被綑在床上，穿著尿布，透過吸管被餵食。

一名吹哨人告訴CNN，囚徒被毆打，不是為了蒐集情報，而是「出於報復」巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日攻擊以色列。

以色列國防軍向CNN表示，軍方審視所有涉及不當行為的指控，對「非法上銬」事件一無所知。

美國一向是以色列在外交和軍事上最重要的盟友，但總統拜登已表明，他對加薩平民死亡人數攀升愈來愈不滿。

根據美國國務院本月10日發表的報告，以色列有可能違反國際人道規範，但相關證據不足以讓美國斷絕武器供應。

CNN 以色列 美國

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