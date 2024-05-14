CNN揭露巴勒斯坦囚徒遭虐 美方關切籲以色列徹查
美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，巴勒斯坦囚徒在以色列拘留營遭受蒙眼、毆打、包尿布等待遇。美國今天表達關切，呼籲以色列調查此事。
CNN在尼格夫（Negev）沙漠的Sde Teiman營地訪問3名以色列「吹哨人」，這座營地關押著一些在加薩戰爭中被俘或受傷的巴勒斯坦人。
一名吹哨人出示照片，談到囚徒遭蒙上眼睛，被命令坐直，不准說話，守衛用阿拉伯語吼著要他們「閉嘴」。
CNN提到，營地另一區有一座醫療設施，醫師在那裡替一些因上鐐銬而受傷的囚徒截肢。
法新社報導，美國國務院發言人巴特爾（VedantPatel）被問到這些控訴時告訴記者：「我們關切這些事，正在調查這些和其他有關被拘留的巴勒斯坦人受虐的指控。」
巴特爾說，美國已告知以色列，以方「有義務徹底調查」可信的違反國際人道法相關指控。
他說：「我們對包括以色列在內的任何國家都態度明確且一致，以色列必須人道對待所有被拘留的人，採有尊嚴並符合國際法的方式，且必須遵守被拘留者的人權。」
CNN報導提到，這座營地在極端限制下關押約70人，還有一所野戰醫院，部分受傷囚徒被綑在床上，穿著尿布，透過吸管被餵食。
一名吹哨人告訴CNN，囚徒被毆打，不是為了蒐集情報，而是「出於報復」巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日攻擊以色列。
以色列國防軍向CNN表示，軍方審視所有涉及不當行為的指控，對「非法上銬」事件一無所知。
美國一向是以色列在外交和軍事上最重要的盟友，但總統拜登已表明，他對加薩平民死亡人數攀升愈來愈不滿。
根據美國國務院本月10日發表的報告，以色列有可能違反國際人道規範，但相關證據不足以讓美國斷絕武器供應。
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言