艾爾段：土耳其醫院收治逾1000名哈瑪斯成員
土耳其總統艾爾段今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯「超過1000名成員」正在土耳其的醫院接受治療。以色列與哈瑪斯在加薩的戰爭正持續中。
法新社報導，哈瑪斯（Hamas）去年10月7日展開突襲而引爆以色列對加薩走廊開戰後，艾爾段（RecepTayyip Erdogan）就一直直言不諱批評以方開戰之舉。他對記者作以上表示時還說自己認為哈瑪斯是「一個抵抗組織」。
艾爾段表示：「已經有那麼多哈瑪斯成員喪生，整個西方用各種武器和彈藥在攻擊他們。」
他指出，「稱哈瑪斯為…恐怖組織很刻薄」，還說希臘和土耳其都對此一「非常重要問題」難以苟同。
以色列、美國、歐洲聯盟都將哈瑪斯列為恐怖組織。
艾爾段今天與到訪的希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在安卡拉會談，會後召開聯合記者會。
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