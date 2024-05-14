以色列擴大攻擊加薩走廊 戰車挺進賈巴利亞及拉法

加薩走廊居民和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的媒體表示，以色列戰車今天在地空部隊火力掩護下進一步深入加薩北部的賈巴利亞，以國軍隊也穿過南部拉法市郊區的主要高速公路。

路透社報導，以色列戰車設法挺進加薩走廊（GazaStrip）賈巴利亞（Jabalia）當地難民營的中心。當地居民稱，戰車砲火落在難民營中心，空襲也摧毀許多房屋。

居民和醫護人員說，當地的難民營於夜間遭受一連串空襲，造成數人死傷。

另外，拉法（Rafah）當地居民指出，以色列軍隊加強轟炸力道，戰車也越過分隔拉法市東部與市中心的一條南北向主要高速公路。

同時，以色列今天在全國各地鳴放警報聲，紀念過去在戰爭中為國捐軀的陣亡將士，同時也有空襲警報預告即將到來的炮火攻擊。從去年10月7日以色列與哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭以來，這場衝突已邁入第8個月。

以色列獨立紀念日的前一天為陣亡將士紀念日，每年的當天都會進行2分鐘默哀儀式。

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