以色列擴大攻擊加薩走廊 戰車挺進賈巴利亞及拉法

中央社／ 耶路撒冷13日綜合外電報導

加薩走廊居民和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的媒體表示，以色列戰車今天在地空部隊火力掩護下進一步深入加薩北部的賈巴利亞，以國軍隊也穿過南部拉法市郊區的主要高速公路。

路透社報導，以色列戰車設法挺進加薩走廊（GazaStrip）賈巴利亞（Jabalia）當地難民營的中心。當地居民稱，戰車砲火落在難民營中心，空襲也摧毀許多房屋。

居民和醫護人員說，當地的難民營於夜間遭受一連串空襲，造成數人死傷。

另外，拉法（Rafah）當地居民指出，以色列軍隊加強轟炸力道，戰車也越過分隔拉法市東部與市中心的一條南北向主要高速公路。

同時，以色列今天在全國各地鳴放警報聲，紀念過去在戰爭中為國捐軀的陣亡將士，同時也有空襲警報預告即將到來的炮火攻擊。從去年10月7日以色列與哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭以來，這場衝突已邁入第8個月。

以色列獨立紀念日的前一天為陣亡將士紀念日，每年的當天都會進行2分鐘默哀儀式。

以色列 空襲 難民

延伸閱讀

以哈停火談判破裂！傳哈瑪斯要求先停火12周 以拒絕：憂難重啟戰事

以軍封鎖拉法關卡 以色列防長：消滅哈瑪斯的第一步

顛覆外界預想…哈瑪斯突接受停火提案 外媒：內唐亞胡進退兩難

【Daily Podcast】加薩情勢更新：哈瑪斯接受停火協議、以色列持續向拉法進軍

相關新聞

美批以軍傷平民 動亂恐蔓延

美國國務卿布林肯接受美國兩家電視媒體訪問時，針對以色列在加薩的軍事行動發表拜登政府至今最嚴厲的批評，指稱以軍的攻擊「造成...

以色列舉行陣亡將士紀念日活動 總理誓言繼續戰鬥

以色列舉行陣亡將士紀念日活動，這是一年一度緬懷陣亡將士和遇襲平民的節日。

美對以色列發表最嚴厲批評 布林肯：以軍致無辜平民傷亡 動亂將蔓延

國務卿布林肯(Antony Blinken)接受兩家電視媒體訪問，針對以色列在加薩發動的軍事行動，發表拜登政府至今以來最...

美國務卿布林肯警告：以強攻拉法恐逼數以千計哈瑪斯戰後死灰復燃

彭博資訊報導，美國國務卿布林肯12日接受國家廣播公司（NBC）節目訪問時警告，以色列加強攻勢恐怕助長哈瑪斯在戰後捲土重來...

馬來西亞為何力挺伊朗？首相安華的政治盤算與隱憂

雖然衝突沒有繼續擴大，仍一度挑起東南亞穆斯林國家注意，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）公開支持伊朗對以色列的空襲，明顯與印尼官方的冷淡回應形成對比。儘管馬來西亞和印尼隸屬遜尼派教義，而伊朗則是什葉派。為何兩個對立教派的國家，呈現出一者同情，一者冷漠的天壤之別？除了安華的個人領導風格外，此現象更可以反映馬來西亞外交傳統，以及深受伊朗伊斯蘭革命影響的過往。

華郵：美想用情資 換以不進攻拉法

華盛頓郵報十一日引述四名知情美國官員報導，拜登政府正提議用包括機敏情資在內的珍貴協助，交換以色列暫時打消進攻拉法的念頭，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。