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美批以軍傷平民 動亂恐蔓延
美國國務卿布林肯接受美國兩家電視媒體訪問時，針對以色列在加薩的軍事行動發表拜登政府至今最嚴厲的批評，指稱以軍的攻擊「造成無辜平民慘重傷亡」，不但未能消滅哈瑪斯，還可能導致動亂蔓延。
美聯社報導，布林肯十二日受訪時強調，美國主張以軍應該「撤離加薩」，同時寄望以色列結束軍事行動後，對加薩提出妥善安全的治理方案，「為加薩制定穩健安全的治理重建計畫，美國與阿拉伯多個國家已協商數周，但尚未接獲以色列提出的方案，我們也需要他們的努力」。
布林肯還表示，以色列宣稱拉法尚有四個哈瑪斯基地，隨著以軍前進有百萬平民聚集的拉法，以軍行動「可能取得初步成果」，也可能對平民帶來「嚴重傷害」，而且未能解決「我們想要解決的問題，即確保哈瑪斯無法再掌控加薩」。
布林肯表示，哈瑪斯在加薩部分地區重新崛起，加上以軍在拉法展開的大規模行動，可能讓以色列承擔長久動盪局面，「哈瑪斯留下的軍備可能被他人接手發動叛亂，或是哈瑪斯撤離後，加薩陷入動盪不安的無政府狀況，使其重新崛起」。
布林肯也首次針對拜登政府向國會提交的最新調查報告作出回應，他說，使用武器時必須考量對兒童與平民造成的傷害，在某些情況下，「我們可以合理推論，以色列軍事行動不符國際人道法」，造成「無辜平民慘重傷亡」。
白宮國家安全顧問蘇利文十二日與以色列國安會主席哈尼比通話，對以在拉法軍事行動表憂心，雙方商討替代方案，哈尼比也證實「以色列審慎看待美國憂慮」。
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