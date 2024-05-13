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以色列舉行陣亡將士紀念日活動 總理誓言繼續戰鬥

德國之聲／ 德國之聲

以色列舉行陣亡將士紀念日活動，這是一年一度緬懷陣亡將士和遇襲平民的節日。

當地時間周日（5月12日）晚8點，以色列全國各地響起警報聲，標志著陣亡將士紀念日的開始。紀念活動於周日舉行正式儀式，周一計劃在全國各地的軍人公墓舉行小型活動。

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）在耶路撒冷西牆的儀式上說：「今晚，我們沒有和平，也沒有沉默。」

以色列總理內塔尼亞胡在陣亡將士紀念日的講話中發誓要繼續戰鬥，直到勝利。

周一晚間開始的隆重的獨立日紀念活動結束了這一莊嚴的儀式。將這兩個日子並列在一起，旨在強調以色列代價高昂的戰爭與1948年建國以及後來的生存之間的聯繫。

今年的陣亡將士紀念日，人們對哈馬斯去年10月7日在以色列南部發動的恐怖襲擊記憶猶新。

這場襲擊造成約1200人死亡，其中大部分是平民。伊斯蘭武裝分子還劫持了250名人質。哈馬斯被美國、歐盟和其他國家政府列為恐怖組織，目前仍扣押著約100名人質和據報已死亡的30多人的遺體。

周日，哈馬斯控制的加薩衛生部稱，以色列轟炸和進攻造成的加薩巴勒斯坦人死亡人數已超過3.5萬人，其中有很大一部分是兒童。

巴勒斯坦人將以色列的建國視為「大災難」，數十萬阿拉伯人被驅離家園。

（路透社、法新社、德新社、美聯社）

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