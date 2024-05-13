一場戰爭兩樣情 以色列媒體忽視加薩傷亡劃鴻溝

加薩戰爭延續超過7個月，美、歐相繼對當地平民大量死傷表達擔憂。然而以色列電視頻道很少或幾乎沒有加薩人民傷亡的影像，導致以色列與其他國家之間的觀感鴻溝愈來愈大。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，以色列人每晚從電視新聞得知加薩走廊（Gaza Strip）戰爭的最新消息，包括以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的停火與釋放人質談判進度、以軍傷亡、戰情分析，以及去年10月7日哈瑪斯突襲以色列的相關報導。

唯有一個角度幾乎總是被忽略：加薩人民。

以色列眼裡的加薩戰爭，與大部分其他國家所見的戰爭並不一致，其他國家可以看到以色列在人口稠密的加薩發動空襲造成破壞的影片，還有巴勒斯坦人在戰鬥中喪命的恐怖畫面。

這種平行世界解釋了以色列和其他國家之間不斷擴大的鴻溝。以色列覺得自己被孤立、沒人理解；其他國家則把注意力從去年10月7日事件轉移到以色列攻勢在加薩造成的損害。如果以軍擴大進攻加薩南部的拉法市（Rafah），這道觀感上的鴻溝可能還會持續加深。

媒體主管、記者、媒體分析師和一般以色列人都說，以色列電視台實際上不播放巴勒斯坦人喪命的畫面，只有一些當地遭破壞的場景。許多閱覽希伯來語新聞的以色列猶太人也說，雖然他們知道加薩受到大規模破壞、死了很多人，卻極少在手機上看到當地的清楚畫面。

根據以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）今年4月一項調查，近2/3以色列猶太人說，他們只看到少數加薩遭破壞的畫面，甚至完全沒看過；略多於1/3的受訪者則說，他們在以色列媒體或社群媒體上看過很多這類畫面。

住在倫敦的以色列學者帕尼耶夫斯基（AyalaPanievsky）說，她在倫敦看到的電視畫面，與親朋好友在以色列看到的東西存在很大差別，「我以前從未看到這麼大的觀點差異」。

這種觀點上的分歧在以色列與鄰近阿拉伯國家之間最為明顯。總部位於卡達的半島電視台（Al Jazeera）幾乎不間斷地報導加薩戰事，經常播放破壞與平民死亡的清楚畫面，卻少有去年10月7日攻擊事件的相關影像，也常訪問對以色列描述哈瑪斯暴行說法存疑的分析師。

約旦河西岸的巴勒斯坦政策和調查研究中心（Palestinian Center for Policy and Survey Research）主任史卡基（Khalil Shikaki）說，一項今年3月執行的調查發現，即使證據比比皆是，超過8成巴勒斯坦人仍不相信哈瑪斯在去年10月7日犯下任何暴行。

他說，曾在網路上看到哈瑪斯攻擊影片的人，相信哈瑪斯犯下暴行的可能性是沒看過相關影片的人的10倍，「這就顯示了資訊來源的重要性。不看就不會相信」。

以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）主播李威（Yonit Levi）說，西方國家很難理解以色列去年10月7日所受的創傷有多深。她說，電視台主管一直在爭論要呈現多少關於那場攻擊事件的暴行，又是否應該報導更多加薩的狀況。

她說：「我們正在盡力。要知道我們每天都在討論這些問題。」

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