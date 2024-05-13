埃及不再容忍 支持南非對以色列種族滅絕指控

以色列不停對加薩走廊靠埃及邊境的南部城市拉法進行攻擊，埃及決定正式加入支持南非，在國際法院（ICJ）針對以色列提出的種族滅絕指控。

據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，由於以色列對加薩走廊巴勒斯坦平民的攻擊程度和範圍不斷升級，埃及外交部昨（12）日發表聲明，證實埃及正式加入支持南非在國際法院（ICJ）針對以色列的種族滅絕指控。

埃及外交部在新聞發布會宣稱：「以色列對加薩走廊的攻擊包括蓄意針對平民、破壞基礎設施、強迫流離失所，並阻撓人道救援進入拉法關卡，對平民造成難以忍受的生活條件，還陷入前所未有的人道危機；這些行為公然違反國際法、人道法和1949年關於戰時保護平民的『日內瓦第四公約』。」

埃及並要求國際法院執行其於1月對以色列發布的臨時措施，懲罰其種族滅絕罪行，並確保加薩人民充分獲得人道主義援助。

「金字塔報」報導，今年2月，埃及參與國際法院對於以色列侵犯巴勒斯坦行為的諮詢時指出，巴勒斯坦人75年在以色列占領下遭受強迫流離失所、集體懲罰、無緣由受屯墾區屯民暴力攻擊，且每天面對令人難以形容的恐懼和威脅。

金字塔報強調，埃及成為繼敘利亞、伊拉克、約旦、黎巴嫩和利比亞後，第6個加入南非對以色列提訴的阿拉伯國家。

去年12月，南非在國際法院指責以色列在加薩軍事行動期間違反1948年聯合國「防止和懲罰種族滅絕罪公約」（Convention on the Prevention and Punishment ofthe Crime of Genocide）。此公約是針對第二次世界大戰和猶太人大屠殺（Holocaust）的殘暴行為所頒布。

國際法院曾於今年1月發出命令，要求以色列確保其軍隊不對巴勒斯坦人做出任何種族滅絕行為。

南非在3月繼續提出第3次請求，指責以色列違反先前命令，並要求法院命令以色列從拉法撤軍，又在本月10日要求採取額外的臨時措施，保護拉法市巴勒斯坦居民免受以色列在當地的攻擊。

拉法靠近埃及邊境，原被認為是加薩居民最後一個相對安全的避難處所，目前約有150萬巴勒斯坦人，多數人因以色列自去年10月開始對加薩北部持續空襲和砲轟後，從加薩北部往南逃難而在拉法暫居帳篷的北部居民。

但以色列不顧全球警告，自本月7日開始在拉法發動地面攻擊，並控制拉法關卡巴勒斯坦側。此行動引起埃及的強烈譴責，呼籲以色列立即停止軍事行動。

埃及也再次呼籲聯合國安理會和有影響力的國際各方立即採取行動，停止以色列對加薩的暴力行為和軍事行動，並為巴勒斯坦平民提供必要的保護。

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