埃及不再容忍 支持南非對以色列種族滅絕指控

以色列不停對加薩走廊靠埃及邊境的南部城市拉法進行攻擊,埃及決定正式加入支持南非,在國際法院(ICJ)針對以色列提出的種族滅絕指控。

據埃及媒體「金字塔報」(Al Ahram)報導,由於以色列對加薩走廊巴勒斯坦平民的攻擊程度和範圍不斷升級,埃及外交部昨(12)日發表聲明,證實埃及正式加入支持南非在國際法院(ICJ)針對以色列的種族滅絕指控。

埃及外交部在新聞發布會宣稱:「以色列對加薩走廊的攻擊包括蓄意針對平民、破壞基礎設施、強迫流離失所,並阻撓人道救援進入拉法關卡,對平民造成難以忍受的生活條件,還陷入前所未有的人道危機;這些行為公然違反國際法、人道法和1949年關於戰時保護平民的『日內瓦第四公約』。」

埃及並要求國際法院執行其於1月對以色列發布的臨時措施,懲罰其種族滅絕罪行,並確保加薩人民充分獲得人道主義援助。

「金字塔報」報導,今年2月,埃及參與國際法院對於以色列侵犯巴勒斯坦行為的諮詢時指出,巴勒斯坦人75年在以色列占領下遭受強迫流離失所、集體懲罰、無緣由受屯墾區屯民暴力攻擊,且每天面對令人難以形容的恐懼和威脅。

金字塔報強調,埃及成為繼敘利亞、伊拉克、約旦、黎巴嫩和利比亞後,第6個加入南非對以色列提訴的阿拉伯國家。

去年12月,南非在國際法院指責以色列在加薩軍事行動期間違反1948年聯合國「防止和懲罰種族滅絕罪公約」(Convention on the Prevention and Punishment ofthe Crime of Genocide)。此公約是針對第二次世界大戰和猶太人大屠殺(Holocaust)的殘暴行為所頒布。

國際法院曾於今年1月發出命令,要求以色列確保其軍隊不對巴勒斯坦人做出任何種族滅絕行為。

南非在3月繼續提出第3次請求,指責以色列違反先前命令,並要求法院命令以色列從拉法撤軍,又在本月10日要求採取額外的臨時措施,保護拉法市巴勒斯坦居民免受以色列在當地的攻擊。

拉法靠近埃及邊境,原被認為是加薩居民最後一個相對安全的避難處所,目前約有150萬巴勒斯坦人,多數人因以色列自去年10月開始對加薩北部持續空襲和砲轟後,從加薩北部往南逃難而在拉法暫居帳篷的北部居民。

但以色列不顧全球警告,自本月7日開始在拉法發動地面攻擊,並控制拉法關卡巴勒斯坦側。此行動引起埃及的強烈譴責,呼籲以色列立即停止軍事行動。

埃及也再次呼籲聯合國安理會和有影響力的國際各方立即採取行動,停止以色列對加薩的暴力行為和軍事行動,並為巴勒斯坦平民提供必要的保護。

