加薩情勢惡化 埃及支持國際法院訴訟控告以色列
埃及今天宣布有意正式支持南非在國際法院（ICJ）對以色列提出的訴訟，指控以色列在打擊巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的加薩戰爭中實施種族滅絕。
南非政府去年12月向國際法院提告，呼籲這座隸屬聯合國的司法機構命令以色列中止在加薩走廊（GazaStrip）的軍事行動。
南非本月10日向國際法院提出最新訴求，再次指控以色列持續違反「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」（Genocide Convention）、「藐視」國際法。
綜合法新社與路透社報導，根據埃及外交部聲明，埃及支持此案的行動是「基於以色列在加薩走廊攻擊巴勒斯坦平民的嚴重性和規模不斷惡化」。
聲明進一步指出，以色列有系統地「把平民當作攻擊目標和摧毀基礎設施」，並「迫使巴勒斯坦人遷徙及被驅逐」。
哈瑪斯今晚發布聲明向埃及「致謝」，呼籲「全球各國採取類似行動加入訴訟，支持巴勒斯坦的主張」。
南非也呼籲國際法院命令以色列「立即撤出並停止軍事進攻」加薩南部的拉法市（Rafah），目前約有150萬名巴勒斯坦人在這座鄰近埃及國界的城市避難。
以色列本月6日派遣地面部隊和戰車進入拉法市東部，隨後占領並關閉拉法市通往埃及的關卡。
埃及於1979年與以色列簽署和平條約，創下阿拉伯國家的先例，並一直在以色列與巴勒斯坦談判代表之間扮演關鍵調解角色，包括在當前的加薩戰爭。
埃及安全部門消息人士告訴路透社，埃及官員託人告知以色列，他們將雙邊關係緊張和哈瑪斯、以色列、美國、埃及與卡達代表在開羅舉行的停火談判破裂，歸咎於以色列的行動。
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