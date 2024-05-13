美國務卿布林肯警告：以強攻拉法恐逼數以千計哈瑪斯戰後死灰復燃

彭博資訊報導，美國國務卿布林肯12日接受國家廣播公司（NBC）節目訪問時警告，以色列加強攻勢恐怕助長哈瑪斯在戰後捲土重來，同時表示即使國防軍進攻南部拉法，也難以將數以千計的武裝分子連根拔起。

布林肯在NBC節目《會見新聞界》表示，目前以色列的處境是，即使對拉法採取強烈攻勢，依然會有數以千計哈瑪斯武裝分子殘存，導致以色列面臨叛亂後患無窮，或混亂和無政府狀態導致加薩地區權力真空，並可能由哈瑪斯重新填補情況。

除此之外，布林肯同日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《面對國家》節目訪問直言，美國政府至今沒有看到以色列提出「可靠」計畫，說明如何保障撤離拉法的巴勒斯坦平民，或是如何因應以哈戰後的局面。

拜登政府暫停對以色列運送炸彈，以及國務院上周發現以色列濫用美製武器可能違反國際法，加劇美國國內對於支持以色列攻打加薩的爭論。

商品推薦