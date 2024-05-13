以軍加強攻勢 30萬巴人逃離拉法

紐約時報十一日引述聯合國報導，隨著以色列發布新的擴大疏散令威脅將大舉進攻，卅萬巴勒斯坦人已逃離加薩最南端的拉法市。據聯合國和人道團體估計，當地約有一二○萬至一四○萬名巴人，自去年十月以哈開戰以來，他們為躲避以軍轟炸而從加薩各地逃來。

巴勒斯坦人十一日載滿家當從加薩拉法逃往甘尤尼斯。（法新社）

以軍六日以有限軍事行動的名義，控制加薩與埃及西奈半島間拉法過境點的加薩端，接著開始加強轟炸拉法市及其周邊地區。以軍說法是正遂行鎖定巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在東拉法特定地區的「精準作戰」，惟自六日以來，拉法已有許多人命喪以軍空襲。法新社記者目擊，該過境點附近十一日遭以軍激烈空襲。

開戰前，加薩有二二○萬居民，其中的倖存者大多在這七個多月來屢屢被迫遷徙。在拉法一個帳篷內避難的巴人會計師馬士禮說，拉法現況如此艱困，流離失所的難民非常多，大家都不知道今後何去何從。

以軍十一日聲明，要求東拉法更多地區居民暫撤至馬瓦希的擴大「人道區」。以方雖將位於拉法北部海岸地區馬瓦希稱為人道區，但聯合國說，當地既不安全，也無力收容數十萬名巴人難民。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（ＵＮＲＷＡ）發言人十一日說，當天上午在西拉法舉目望去，家家戶戶正急著打包家當，大街小巷空蕩蕩。以軍指稱，已有約卅萬名加薩人遷到馬瓦希的人道區。

英國衛報引述分析家報導，以軍最快十二日就會開始全面進攻拉法中部，這波山雨欲來的軍事攻擊，將開啟以哈戰爭一個血腥新階段。拉法聯外道路擠滿冗長逃難隊伍，男女老幼攜家帶眷開卡車、老舊破車、馬車或手拉車撤離，也有很多人頂大太陽、扛行李步行，甚至坐輪椅或被抬著走。

以軍一面加強轟炸拉法，一面回頭攻擊北加薩，以因應捲土重來的巴勒斯坦民兵。以軍宣稱，哈瑪斯正試圖在北加薩賈巴利亞附近重新集結。

曾任以軍情報高官的米爾施泰因分析，哈瑪斯能在北加薩死灰復燃，主因是以色列未能在當地建立任何形式的統治機構取代哈瑪斯當局。即使以軍進行掃蕩，但在部隊撤退後，哈瑪斯就會捲土重來。哈瑪斯民兵雖已受重創，但仍存在有生力量。

商品推薦