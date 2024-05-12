以色列軍隊空襲加薩走廊北中南區 聯合國秘書長籲立即停火
在以色列發布的疏散令導致數以十萬計巴勒斯坦人逃出加薩南部城市拉法（Rafah）後，以軍今天持續攻擊加薩，且軍隊正在加薩數個地區與武裝團體激戰。
法新社報導，以色列與掌控加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰超過7個月後，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）強烈要求「立即人道停火、無條件釋放所有人質，以及立刻增加人道主義援助」給受到圍困的加薩走廊（Gaza Strip）。
古特瑞斯在科威特舉行的一場國際捐助者會議中說，「但停火只會是開端，從這場戰爭的破壞與創傷中恢復，將是一條漫漫長路。」
根據法新社記者報導和當地目擊民眾與醫護人員的說法，以色列從昨夜到今天清晨為止持續空襲加薩北中南的部分地區。
另據路透社報導，以軍今天稍早派戰車進入北加薩的賈巴利亞（Jabalia）東部。
以軍發言人、海軍少將哈加里（Daniel Hagari）在簡報會議中向記者表示：「我們在過去幾週發現哈瑪斯企圖恢復在賈巴利亞的軍事能力。以軍正在那裡展開行動，以消滅這些企圖。」
另外，哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部今天表示，自7個多月前爆發以哈戰爭以來，加薩至少有3萬5034人死亡。
加薩走廊衛生部發布聲明說，根據最新的傷亡名單，過去24小時新增63死，自從去年10月7日以哈開戰以來，加薩累計7萬8755人受傷。
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