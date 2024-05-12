以色列軍隊空襲加薩走廊北中南區 聯合國秘書長籲立即停火

中央社／ 拉法12日綜合外電報導
在以色列發布的疏散令導致數以十萬計巴勒斯坦人逃出加薩南部城市拉法（Rafah）後，以軍今天持續攻擊加薩，且軍隊正在加薩數個地區與武裝團體激戰。圖為一名男孩看著巴勒斯坦人準備逃離拉法。路透
在以色列發布的疏散令導致數以十萬計巴勒斯坦人逃出加薩南部城市拉法（Rafah）後，以軍今天持續攻擊加薩，且軍隊正在加薩數個地區與武裝團體激戰。圖為一名男孩看著巴勒斯坦人準備逃離拉法。路透

以色列發布的疏散令導致數以十萬計巴勒斯坦人逃出加薩南部城市拉法（Rafah）後，以軍今天持續攻擊加薩，且軍隊正在加薩數個地區與武裝團體激戰。

法新社報導，以色列與掌控加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰超過7個月後，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）強烈要求「立即人道停火、無條件釋放所有人質，以及立刻增加人道主義援助」給受到圍困的加薩走廊（Gaza Strip）。

古特瑞斯在科威特舉行的一場國際捐助者會議中說，「但停火只會是開端，從這場戰爭的破壞與創傷中恢復，將是一條漫漫長路。」

根據法新社記者報導和當地目擊民眾與醫護人員的說法，以色列從昨夜到今天清晨為止持續空襲加薩北中南的部分地區。

另據路透社報導，以軍今天稍早派戰車進入北加薩的賈巴利亞（Jabalia）東部。

以軍發言人、海軍少將哈加里（Daniel Hagari）在簡報會議中向記者表示：「我們在過去幾週發現哈瑪斯企圖恢復在賈巴利亞的軍事能力。以軍正在那裡展開行動，以消滅這些企圖。」

另外，哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部今天表示，自7個多月前爆發以哈戰爭以來，加薩至少有3萬5034人死亡。

加薩走廊衛生部發布聲明說，根據最新的傷亡名單，過去24小時新增63死，自從去年10月7日以哈開戰以來，加薩累計7萬8755人受傷。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 空襲

延伸閱讀

拜登：如哈瑪斯同意釋放所有人質「明天就能達成停火協議」

24小時10多萬人逃難！以軍恐今日攻拉法中部 巴勒斯坦人擠滿聯外道路

以哈停火談判破裂！傳哈瑪斯要求先停火12周 以拒絕：憂難重啟戰事

以軍封鎖拉法關卡 以色列防長：消滅哈瑪斯的第一步

相關新聞

以色列軍隊空襲加薩走廊北中南區 聯合國秘書長籲立即停火

在以色列發布的疏散令導致數以十萬計巴勒斯坦人逃出加薩南部城市拉法（Rafah）後，以軍今天持續攻擊加薩，且軍隊正在加薩數...

英國不跟進？美國威脅暫停供應以國武器 英外相卡麥隆對此這樣說

英國外交大臣卡麥隆12日在英國天空新聞「特雷弗．菲利浦斯周日晨間秀」（Sunday Morning With Trevo...

空氣瀰漫傷口腐爛味 以國吹哨者爆料：巴人拘留中心受虐

以色列尼格夫沙漠（Negev Desert）一座軍事基地目前也被用作巴勒斯坦人拘留中心，該中心一名以國工作人員拍下照片爆...

拜登：如哈瑪斯同意釋放所有人質「明天就能達成停火協議」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統拜登11日出席西雅圖一場募款餐會表示，如果哈瑪斯同意釋放目前仍在加薩的人質，「...

施壓無效！拜登政府想用機密情報交換以軍放棄進攻拉法

華盛頓郵報報導，四名知情人士透露，拜登政府提議用機密情報換取以色列放棄進攻拉法，那些機密情報包含協助以色列國防軍定位哈瑪...

24小時10多萬人逃難！以軍恐今日攻拉法中部 巴勒斯坦人擠滿聯外道路

衛報報導，以色列於當地時間11日稍早下令拉法中區進行撤離，聯合國官員統計過去24小時有10多萬名巴勒斯坦人逃難，分析指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。