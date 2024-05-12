拜登：如哈瑪斯同意釋放所有人質「明天就能達成停火協議」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統拜登11日出席西雅圖一場募款餐會表示，如果哈瑪斯同意釋放目前仍在加薩的人質，「明天就能達成停火協議」。

拜登說：「像我之前說的，一切端看哈瑪斯，如果他們願意，明天我們就能做個了結，停火協議明天就可以生效。」

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中東事務特使麥格克（Brett McGurk）10日和5名美國人質的家屬見面，家屬表達對未能再次實現停火感到十分失望，尤其看到至親被俘至今傷殘、消瘦、蒼白，並且明顯受到脅迫所拍攝的影片。

不過哈瑪斯反控以色列拒絕調停者提出的停火方案，導致釋放人質的進展又回到原點，並且指控以色列總理內唐亞胡阻礙停火談判，將停火作為進攻拉法的掩護。

以色列不斷強調，除非徹底殲滅哈瑪斯，否則不會同意永久停火，即使所有人質都獲釋。

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