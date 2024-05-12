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24小時10多萬人逃難！以軍恐今日攻拉法中部 巴勒斯坦人擠滿聯外道路
衛報報導，以色列於當地時間11日稍早下令拉法中區進行撤離，聯合國官員統計過去24小時有10多萬名巴勒斯坦人逃難，分析指出國防軍最快可能在12日全面進攻拉法中部，屆時以哈戰爭恐怕進入血腥的新階段。
目前拉法聯外道路擠滿長長隊伍，男女老幼無論健康與否，攜家帶眷駕駛皮卡車、破舊汽車、小馬車或手拉車急忙逃難。
除此之外，還有許多人頂著大太陽扛著行李徒步逃難，有些人則坐在輪椅，甚至有的被抬著走。
國防軍於當地時間7日下令撤離拉法東部地區後占領拉法關口，並且稱這是一次「精確、有限範圍的行動」，目的是阻止哈瑪斯向加薩走私武器或資金，之後每天有越來越多巴勒斯坦人逃離拉法。
根據聯合國統計，目前已經有超過28萬人出走拉法，其中半數是在過去24小時內離開。
雖然聯合國、人道組織和盟國一再呼籲以色列政府保持克制，但現在看來，上周對拉法的空襲只是以色列發動廣泛襲擊的前奏。
以色列總理內唐亞胡拒絕美國要求暫緩對拉法的地面行動，宣稱哈瑪斯絕大部分僅存首領藏身拉法，這也導致拜登政府暫停運送3500枚炸彈。
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