以色列襲擊拉法 鄰接埃及邊界關卡傳遭激烈空襲

有關歐洲歌唱大賽是否具有政治性的討論總是反復出現。根據歐洲廣播聯盟（EBU）的章程規定，歐洲歌唱大賽完全無關政治，比賽中不應有任何政治聲明甚至口號。盡管如此，比賽中明確表示反對戰爭和侵犯人權行為、支持婦女賦權和多樣性的歌曲卻不斷增加。作為組織方，歐洲廣播聯盟不斷重申這這是一項文化活動，政治在其中沒有任何地位。

2024-05-11 21:16