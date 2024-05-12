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以軍援運用 美避談違反國際法

聯合報／ 編譯高詣軒盧炯燊／綜合報導
美國國務院10日向國會提交報告，指以色列軍方在加薩使用美國提供的武器時，可能違反國際人道法。新華社
美國國務院10日向國會提交報告，指以色列軍方在加薩使用美國提供的武器時，可能違反國際人道法。新華社

美國國務院十日報告評估，以軍在加薩走廊使用美國提供的武器時「不符合」國際人道法，但未正式表明「違反」該國際法，也無法核實哪些武器涉違法使用。路透報導指出，這是以哈開戰七個多月來，拜登政府對以色列最強烈的批評。華盛頓郵報則說，這形同認可以方加薩行動的合法性，容許美國續對以軍援。

該報告共四十六頁，是拜登二月發布的第廿號國家安全備忘錄，要求美國國務院向國會提交。拜登指示國務院及五角大廈確保接受美援的外國軍事及執法單位遵守美方法律要求，而且不能妨礙戰禍地區的人道援助。一旦發現侵害人權的可信證據，必須切斷援助。

報告稱，自去年十月七日至今年四月底，可以合理評估以軍使用該備忘錄涵蓋的美國國防物件時，不符合國際人道法義務或能減輕平民傷害的既有最佳做法。以色列雖採若干措施減少對平民傷害，也具備相關知識工具，實際上卻發生大量平民傷亡等情事，令人質疑以軍是否全面有效採行減少傷害的步驟。

報告也稱，美方雖知悉以色列選擇作戰目標，以及依國際人道法執行戰場評估的程序和規則，但對前述程序實施狀況缺乏完整資訊。以色列亦未向美方提供充分資訊，以核實美國武器是否在加薩、約旦河西岸與東耶路撒冷等地，遭用於涉嫌違反國際人道法及人權法行動。

報告結論稱以色列宣稱未違反美國法律或國際法的保證「可信」。

民主黨籍聯邦參議員范霍倫批評報告自相矛盾，拜登政府不願正視以軍行徑是否應讓美國中斷軍援。共和黨籍眾院外委會主席麥考爾則說，這份報告純屬多餘，僅替拜登提供政治掩護，並促成具政治動機的反以情緒。

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