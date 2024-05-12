巴勒斯坦入聯表決獲壓倒支持

聯合國大會十日表決一項決議案，要求安理會重新考慮巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，結果以中國大陸、日本、法國、印度及俄羅斯等一四三票贊成、九票反對，以及英國等廿五票棄權獲壓倒性通過。投反對票的有美國和以色列。以色列外長卡茲譴責聯大做成「荒謬」決定。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（後排正面擁抱者）十日在表決通過後開心慶祝。（新華社） 這項聯大最新決議並未賦予巴勒斯坦完全的會員地位與資格，僅承認巴勒斯坦符合入聯資格。該聯大決議指出，巴勒斯坦國應獲承認入會，建議安理會重新適宜思考，並自九月聯大下個會期起，給予巴勒斯坦更多權力與特權，例如提出議程項目、完全參與辯論，以及其代表可參選進入委員會。

據憲章等聯合國相關規定，申請入聯必須先獲安理會同意推薦，聯大才能表決。聯大現有一九三國，獲其中三分之二國家支持，就成為正式會員國。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾在表決前於聯大發表演說，博得熱烈掌聲。他說，投贊成票就是投給巴勒斯坦和巴人的生存，而非反對哪個國家。

表決前美國常駐聯合國代表團對聯合國表明，即使通過，巴勒斯坦入聯申請也送交安理會，那美方將再次一票否決，重演四月安理會的情況。該代表團並宣稱，巴勒斯坦自治政府並不符合成為聯合國會員國的標準及要件，十日決議案亦未解決外界過去所提對巴勒斯坦作為聯合國會員國資格的關切與擔憂。

以色列駐聯合國大使爾登六日則聲稱，若表決通過，他預料美國將依其國內法刪減資助聯合國及其機構的經費。據美國國會一項一九九○年代的立法，若聯合國片面接受巴人入會，國會有權中斷對聯合國的經援。

爾登十日表決後發言，憤而在講台上用迷你碎紙機絞碎一個封面寫著「聯合國憲章」的東西，還指控聯大現場有許多人仇恨猶太人。

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